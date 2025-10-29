Czeglédy Csaba újra színre lép – Gyurcsány elítélt ügyvédje már Magyar Pétert dicsőíti

Új szövetségek rajzolódnak ki a baloldalon, legalábbis erre utal, hogy a Tisza Párt körül már a Demokratikus Koalíció egyik legismertebb, jogerősen elítélt politikusa, Czeglédy Csaba is feltűnt – írja az Ellenpont.
A DK-s Czeglédy Csaba ellen nem indít jelöltet a Tisza?
A szombathelyi ügyvéd a közösségi oldalán áradozott Magyar Péter október 23-i rendezvényéről, ahol a tömeg nagyságát és a hangulatot dicsérte, miközben manipulatívan kiválasztott képeket osztott meg a résztvevőkről. Czeglédy úgy fogalmazott:
Amerre csak a szem ellát.”
Holott a felvételek mindössze néhány négyzetmétert mutattak a Hősök teréből. Posztjában azt is valótlanul állította, hogy „a Hősök terén kétszer annyi ember fér el, mint a Kossuth téren”, holott ennek az ellenkezője igaz: a Kossuth tér 56 ezer, míg a Hősök tere csupán 28 ezer négyzetméter. A Gyurcsány-közeli jogász ezután már a Tisza politikusainak retorikáját idézve arról írt, hogy:
A változás küszöbön van, öt hónap múlva kormányváltás következik”.
Ez a hangnem és a lelkesedés sokak szerint nem véletlen. Czeglédy ugyanis a Tisza Párt szombathelyi jelöltje lehet 2026-ban, amiről több ellenzéki médium, köztük a nyugat.hu is cikkezett. A lap Czeglédy lehetséges indulására utalva azt írja:
Egyre nagyobb az ellenzéki nyomás, hogy a Tisza egyeztessen azokkal, akiknek van támogatottságuk a városokban.”
Egyre jobban közeledik egymáshoz a DK és a Tisza
Miközben a DK és a Tisza Párt látszólag külön utakon jár, a jelek szerint közelednek egymáshoz. Feltűnő, hogy a választások közeledtével országos szinten is kezd közeledni egymáshoz a két baloldali párt. Szeptember végén Dobrev Kláráék nagy szívességet tettek Magyar Péternek azzal, hogy nem támogatták a mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítványt az EP-ben. A gesztus vélhetően nem marad viszonzatlan, és a választási alkudozások során a Tisza engedményeket fog tenni a DK-nak.
Czeglédy szerepvállalása azonban komoly kérdéseket vet fel. A baloldali politikust korábban többrendbeli adócsalás és okirat-hamisítás miatt ítélték el, jelenleg pedig 6 milliárd forintos költségvetési csalás ügyében folyik ellene eljárás.
Az Ellenpont elemzése szerint Czeglédy nyílt dicsérete és a Tisza irányába tett gesztusai a baloldali együttműködés új szakaszát jelezhetik, ahol a „függetlenség” jelszava mögött a Gyurcsány-féle hálózat tér vissza.
Ha pedig valóban Czeglédy Csaba lesz a Tisza szombathelyi jelöltje, azzal Magyar Péter pártja végképp elveszíti a „tiszta lap” imázsát – és a baloldali összefonódások újra lelepleződnek.
A DK-s ügyvéd, Czeglédy Csaba politikai karrierje régóta összefonódik Gyurcsány Ferenccel és Dobrev Klárával. Ügyvédi irodája korábban rendszeresen kapott megbízásokat a DK parlamenti frakciójától és a párthoz köthető önkormányzatoktól. 2019-ben az uniós listán is szerepelt, 2022-ben pedig a szombathelyi körzetben indult. Mindkét esetben Gyurcsány támogatásával.