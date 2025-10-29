Czeglédy Csaba újra színre lép – Gyurcsány elítélt ügyvédje már Magyar Pétert dicsőíti

Új szövetségek rajzolódnak ki a baloldalon, legalábbis erre utal, hogy a Tisza Párt körül már a Demokratikus Koalíció egyik legismertebb, jogerősen elítélt politikusa, Czeglédy Csaba is feltűnt – írja az Ellenpont.

A DK-s Czeglédy Csaba a Tisza támogatásával indulna a 2026-os választáson?

A DK-s Czeglédy Csaba ellen nem indít jelöltet a Tisza?

A szombathelyi ügyvéd a közösségi oldalán áradozott Magyar Péter október 23-i rendezvényéről, ahol a tömeg nagyságát és a hangulatot dicsérte, miközben manipulatívan kiválasztott képeket osztott meg a résztvevőkről. Czeglédy úgy fogalmazott:

Amerre csak a szem ellát.”

Holott a felvételek mindössze néhány négyzetmétert mutattak a Hősök teréből. Posztjában azt is valótlanul állította, hogy „a Hősök terén kétszer annyi ember fér el, mint a Kossuth téren”, holott ennek az ellenkezője igaz: a Kossuth tér 56 ezer, míg a Hősök tere csupán 28 ezer négyzetméter. A Gyurcsány-közeli jogász ezután már a Tisza politikusainak retorikáját idézve arról írt, hogy:

A változás küszöbön van, öt hónap múlva kormányváltás következik”.

Ez a hangnem és a lelkesedés sokak szerint nem véletlen. Czeglédy ugyanis a Tisza Párt szombathelyi jelöltje lehet 2026-ban, amiről több ellenzéki médium, köztük a nyugat.hu is cikkezett. A lap Czeglédy lehetséges indulására utalva azt írja:

Egyre nagyobb az ellenzéki nyomás, hogy a Tisza egyeztessen azokkal, akiknek van támogatottságuk a városokban.”

Egyre jobban közeledik egymáshoz a DK és a Tisza

Miközben a DK és a Tisza Párt látszólag külön utakon jár, a jelek szerint közelednek egymáshoz. Feltűnő, hogy a választások közeledtével országos szinten is kezd közeledni egymáshoz a két baloldali párt. Szeptember végén Dobrev Kláráék nagy szívességet tettek Magyar Péternek azzal, hogy nem támogatták a mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítványt az EP-ben. A gesztus vélhetően nem marad viszonzatlan, és a választási alkudozások során a Tisza engedményeket fog tenni a DK-nak.

Czeglédy szerepvállalása azonban komoly kérdéseket vet fel. A baloldali politikust korábban többrendbeli adócsalás és okirat-hamisítás miatt ítélték el, jelenleg pedig 6 milliárd forintos költségvetési csalás ügyében folyik ellene eljárás.