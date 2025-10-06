Terheléses támadás érhette a szervert, amiről 20 ezer Tisza-követő adatai kiszivárogtak

Nem sokkal azután, hogy elsőként az Index – majd az Origo is – megírta, hogy egy ukrán cég fejleszthette ki a Tisza Világ applikációt, amiből mindegy 20 ezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki, a link elveszítette funkcióját – számolt be az Index.

A lap szerint terheléses támadás érhette a szervert.

Magyar Péter (hátul), a Tisza elnöke és Radnai Márk alelnök imád titkolózni, rejtélyesen hárítani (Kép forrása: Facebook)

Azt írják, hogy a linkre kattintva, hosszas betöltés után a következő hibaüzenet jelent meg:

A probléma oka valószínűleg egy olyan túlterhelt háttérfeladat, adatbázis vagy alkalmazás, amely megterheli a host szerver erőforrásait.”

Ez minden bizonnyal arra utal, hogy ismeretlenek

terheléses támadással akarták lehetetlenné tenni, hogy mindenki számára megismerhetővé váljanak a tiszás adatszivárgás részletei.

Az index.hu ugyanakkor nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az átmenetileg elérhetetlen linken tényleges technikai probléma adódott, például azért, mert az adatszivárgási botrányról szóló beszámolók hatására túl sokan akarták egyszerre megnyitni.