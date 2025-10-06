Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor elárulta, jöhet-e az euró

Tisza Párt

Terheléses támadás érhette a szervert, amiről 20 ezer Tisza-követő adatai kiszivárogtak

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Miután az index.hu hétfőn megírta, hogy egy ukrán cég fejleszthette ki Magyar Péterék alkalmazását, amiből közel 20 ezer felhasználó adatai szivároghattak ki, elérhetetlenné vált az ezt igazoló link. Az Index hétfő délben arról számolt be, hogy cikkük megjelenése előtt kérdéseket küldtek a Tisza Párt sajtóosztályának, ahol nem cáfolták az értesüléseket, viszont becsmérlő választ küldtek a kétes applikációról beszámoló hírportálnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza Párttúlterheléses támadásapplikációadatvédelemMagyar Péter

Nem sokkal azután, hogy elsőként az Index – majd az Origo is – megírta, hogy egy ukrán cég fejleszthette ki a Tisza Világ applikációt, amiből mindegy 20 ezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki, a link elveszítette funkcióját – számolt be az Index.

A lap szerint terheléses támadás érhette a szervert.

Szentkirályi Alexandra felszólította Magyar Pétert, hogy vállalja a felelősséget az újabb adatszivárgási botrányért.
Magyar Péter (hátul), a Tisza elnöke és Radnai Márk alelnök imád titkolózni, rejtélyesen hárítani (Kép forrása: Facebook)

Azt írják, hogy a linkre kattintva, hosszas betöltés után a következő hibaüzenet jelent meg: 

A probléma oka valószínűleg egy olyan túlterhelt háttérfeladat, adatbázis vagy alkalmazás, amely megterheli a host szerver erőforrásait.” 

Ez minden bizonnyal arra utal, hogy ismeretlenek 

terheléses támadással akarták lehetetlenné tenni, hogy mindenki számára megismerhetővé váljanak a tiszás adatszivárgás részletei. 

Az index.hu ugyanakkor nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az átmenetileg elérhetetlen linken tényleges technikai probléma adódott, például azért, mert az adatszivárgási botrányról szóló beszámolók hatására túl sokan akarták egyszerre megnyitni. 

Botrány: ukrán céghez kerülhettek a Tisza Párt felhasználóinak adatai

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!