Kiszivárgott hangfelvétel: adóemelésekre és megszorításokra készül a Tisza Párt!

A Tűzfalcsoport arra hívja fel a figyelmet, hogy egy újabb botrányos tartalmú hangfelvétel került nyilvánosságra Dálnoki Áron egyik olyan előadásáról, amelyen Magyar Péter szakértője a Tisza Párt gazdasági terveiről beszélt.

Dálnoki Áron nyilvánosságra került májusi előadása szerint a Tisza Párt titkos gazdasági programja jelentős adóemeléseket és megszorításokat tartalmaz, amelyek szinte minden magyar embert érintenének Fotó: Facebook



Dálnoki Áron: A Tisza Párt a cseh és lengyel gazdasági megszorítások példáit szeretné követni

A 2025. május 15-én, az etyeki tiszás fórumon elhangzott beszédben Dálnoki egyértelműen kijelentette: a Tisza gazdaságpolitikája a cseh és lengyel kormányok lépéseit követné, amelyek komoly adóemeléseket, új terheket és megszorításokat tartalmaznak.

Az előadásban a szakértő több konkrét területet is érintett:

Ingatlanadó – magánszemélyekre is kiterjesztve, jelentős mértékben megemelve, a cseh modell alapján.

Sürgősségi egészségügyi illeték – Csehországban 90 koronás díjat kell fizetni orvosi vagy fogorvosi sürgősségi ellátásért, ezt példaként említette.

Alkohol- és dohánytermékek adójának emelése – szintén cseh mintára.

Dálnoki előadásában bennfentes stílusban beszélt, jelezve, hogy tudja, mi készül, de nem beszélhet róla.

Ugyanakkor folyamatosan európai példák követéséről beszélt, ami szerinte „a Tisza gazdasági stratégiájának lényege”.

A szakértő lesújtó képet festett a magyar munkaerőről, degradáló módon beszélt az akkumulátorgyárakról, noha – mint emlékezetes – 2022-ben maga Igor Matovič volt szlovák miniszterelnök is elismerte: Magyarország messze megelőzte a térségi országokat az akkumulátoripar fejlesztésében.

Dálnoki a magyar fogyasztási rátát is kigúnyolta, és arról beszélt, hogy „a bolgárok lenyomtak minket”, miközben kritizálta a kormány szolidaritási adópolitikáját is, amely a gazdagabb városokból a szegényebb települések felé irányít forrásokat.

A lakhatás kapcsán „szenzációs ötletként” arról beszélt, hogy szerinte magántőkét kell bevonni a bérlakásprogramba, állami költségvetési finanszírozás nélkül.

Az előadása végén Dálnoki spontán euronizációról beszélt, példaként Montenegrót hozva fel. Dálnoki kijelentette: mivel Magyarország – több más uniós tagállamhoz hasonlóan – nem teljesíti a konvergenciakritériumokat, ezért nem léphetne be az eurózónába. Szerinte pedig az olyan államok, így Magyarország is, éppen ezért „élősködőnek” számítanak.