Kiszivárgott hangfelvétel: adóemelésekre és megszorításokra készül a Tisza Párt!

A Tűzfalcsoport arra hívja fel a figyelmet, hogy egy újabb botrányos tartalmú hangfelvétel került nyilvánosságra Dálnoki Áron egyik olyan előadásáról, amelyen Magyar Péter szakértője a Tisza Párt gazdasági terveiről beszélt.
Dálnoki Áron: A Tisza Párt a cseh és lengyel gazdasági megszorítások példáit szeretné követni
A 2025. május 15-én, az etyeki tiszás fórumon elhangzott beszédben Dálnoki egyértelműen kijelentette: a Tisza gazdaságpolitikája a cseh és lengyel kormányok lépéseit követné, amelyek komoly adóemeléseket, új terheket és megszorításokat tartalmaznak.
Az előadásban a szakértő több konkrét területet is érintett:
- Ingatlanadó – magánszemélyekre is kiterjesztve, jelentős mértékben megemelve, a cseh modell alapján.
- Sürgősségi egészségügyi illeték – Csehországban 90 koronás díjat kell fizetni orvosi vagy fogorvosi sürgősségi ellátásért, ezt példaként említette.
- Alkohol- és dohánytermékek adójának emelése – szintén cseh mintára.
Dálnoki előadásában bennfentes stílusban beszélt, jelezve, hogy tudja, mi készül, de nem beszélhet róla.
Ugyanakkor folyamatosan európai példák követéséről beszélt, ami szerinte „a Tisza gazdasági stratégiájának lényege”.
A szakértő lesújtó képet festett a magyar munkaerőről, degradáló módon beszélt az akkumulátorgyárakról, noha – mint emlékezetes – 2022-ben maga Igor Matovič volt szlovák miniszterelnök is elismerte: Magyarország messze megelőzte a térségi országokat az akkumulátoripar fejlesztésében.
Dálnoki a magyar fogyasztási rátát is kigúnyolta, és arról beszélt, hogy „a bolgárok lenyomtak minket”, miközben kritizálta a kormány szolidaritási adópolitikáját is, amely a gazdagabb városokból a szegényebb települések felé irányít forrásokat.
A lakhatás kapcsán „szenzációs ötletként” arról beszélt, hogy szerinte magántőkét kell bevonni a bérlakásprogramba, állami költségvetési finanszírozás nélkül.
Az előadása végén Dálnoki spontán euronizációról beszélt, példaként Montenegrót hozva fel. Dálnoki kijelentette: mivel Magyarország – több más uniós tagállamhoz hasonlóan – nem teljesíti a konvergenciakritériumokat, ezért nem léphetne be az eurózónába. Szerinte pedig az olyan államok, így Magyarország is, éppen ezért „élősködőnek” számítanak.
A kiszivárgott előadás alapján kirajzolódik, hogy a Tisza Párt gazdasági szakértői olyan európai gazdasági megszorítási mintákat terveznek követni, amelyek jelentős adóemeléseket, új illetékeket és a középosztályt sújtó intézkedéseket eredményeznének. A részleteket továbbra sem teszik hivatalosan nyilvánossá, de Dálnoki szavai szerint ezek „elő vannak készítve”, csak a párt még titkolózik a konkrét számokról és lépésekről.