Deák Dániel: Dühösek Brüsszelben, mert nem hívták meg őket a budapesti békecsúcsra

Deák Dániel bejegyzése szerint a brüsszeli politikai elit látványosan nehezen viseli, hogy az Egyesült Államok volt elnöke, Donald Trump és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin Budapesten tarthatják meg béketárgyalásaikat – egy olyan eseményen, amelyre az uniós intézményeket nem hívták meg.

Nagyon nem tetszik nekik, meg sem hívták őket, de vitanapot szerveznek a budapesti Trump–Putyin békecsúcsról az Európai Parlamentben, úgy, hogy Ukrajna érdekeivel indokolják mindezt”

– írta Facebook-posztjában Deák Dániel.

Deák Dániel szerint az Európai Parlament most „vitanappal” próbálja tematizálni az eseményt, Ukrajna érdekeire hivatkozva. A lépés jól mutatja, hogy Brüsszel nehezen fogadja el Magyarország önálló nemzetközi kezdeményezéseit, különösen olyan ügyekben, amelyek a háború lezárásának lehetőségéről szólnak.