Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Moszkva válaszolt Kallas botrányos kijelentésére

Friss

Megvan, mi okozhatta Jane Goodall halálát

Deák Dániel

Deák Dániel: Dühösek Brüsszelben, mert nem hívták meg őket a budapesti békecsúcsra

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Feszültséget keltett Brüsszelben a Donald Trump és Vlagyimir Putyin részvételével tervezett budapesti békecsúcs. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint az Európai Parlament vitanapot hirdetett az eseményről, noha az uniós intézményeket meg sem hívták a találkozóra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Deák DánielBrüsszelbékecsúcs

Deák Dániel bejegyzése szerint a brüsszeli politikai elit látványosan nehezen viseli, hogy az Egyesült Államok volt elnöke, Donald Trump és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin Budapesten tarthatják meg béketárgyalásaikat – egy olyan eseményen, amelyre az uniós intézményeket nem hívták meg.

Nagyon nem tetszik nekik, meg sem hívták őket, de vitanapot szerveznek a budapesti Trump–Putyin békecsúcsról az Európai Parlamentben, úgy, hogy Ukrajna érdekeivel indokolják mindezt”

– írta Facebook-posztjában Deák Dániel.

Deák Dániel szerint az Európai Parlament most „vitanappal” próbálja tematizálni az eseményt, Ukrajna érdekeire hivatkozva. A lépés jól mutatja, hogy Brüsszel nehezen fogadja el Magyarország önálló nemzetközi kezdeményezéseit, különösen olyan ügyekben, amelyek a háború lezárásának lehetőségéről szólnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!