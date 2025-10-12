Deák Dániel keményen odaszúrt: Magyar Péter elbukott a saját botrányaiban!

Több súlyos ügy is megrendítette a Tisza Párt támogatottságát az elmúlt napokban. Erről írt bejegyzést a Facebook-oldalán Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Deák Dániel szerint a csökkenő támogatottság miatt egyre nagyobb bajban van Magyar Péter és a Tisza Párt

Deák Dániel: Csökkenésnek indult a Tisza népszerűsége

A politikai elemző szerint a párt belső mérései is azt mutatják, hogy megtorpant, sőt csökkenésnek indult a Tisza népszerűsége, ami több, egymással is összefüggő botránynak tudható be.

A politológus úgy látj , hogy az elmúlt hetekben több konkrét ügy is árnyékot vetett a Tisza Pártra:

kiszivárgott a párt feltételezett adóemelési programja,

kirobbant a Ruszin-Szendi Romulusz nevéhez fűződő fegyverbotrány,

valamint nyilvánosságra került az ukrán adatszivárgási ügy, amelynek során tiszás aktivisták személyes adatai kerülhettek külföldre.

Ezek az ügyek együttesen jelentősen ronthatják a párt mozgásterét”

– fogalmaz Deák Dániel.

A Tisza belső ügyeire rálátó informátoraim megerősítették, hogy a saját belső felméréseik szerint is megtorpant és csökkenésnek indult a Tisza támogatottsága, aminek a fő oka egyebek mellett az adóemelési terveiknek a kiszivárgása, Ruszin-Szendi fegyverbotránya és az ukrán adatszivárgási ügy, melynek keretében tiszások személyes adatai kerülhettek Ukrajnába

– írta Deák Dániel.

A politikai elemző szerint a közvélemény szemében egyre komolyabb probléma, hogy „az emberek Magyar Péterről nem tudják elképzelni, hogy tudna kormányozni és külső szemlélők számára a csapata is meglehetősen szedett-vedett.

Az elemző bejegyzésében arra is rámutat, hogy a Tisza Párt kritikus helyzetét jól mutatja az, hogy miközben Magyar Péter „végig Orbán Viktor gyalázásával volt elfoglalva”, a miniszterelnök erdélyi videóját több mint 4,5 millióan tekintették meg, és a pesterzsébeti piacon is jóval nagyobb tömegek gyűltek össze, mint a Tisza rendezvényein.

Deák Dániel szerint Magyar Péter közösségi médiás bejegyzései mindent elárulnak a Tisza Párt valódi helyzetéről

Mindezek fényében nem csoda, hogy nem volt jó hétvégéje Magyar Péternek”

– zárta bejegyzését Deák Dániel.



