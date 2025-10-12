Deák Dániel keményen odaszúrt: Magyar Péter elbukott a saját botrányaiban!

Több súlyos ügy is megrendítette a Tisza Párt támogatottságát az elmúlt napokban. Erről írt bejegyzést a Facebook-oldalán Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Deák Dániel: Csökkenésnek indult a Tisza népszerűsége
A politikai elemző szerint a párt belső mérései is azt mutatják, hogy megtorpant, sőt csökkenésnek indult a Tisza népszerűsége, ami több, egymással is összefüggő botránynak tudható be.
A politológus úgy látj , hogy az elmúlt hetekben több konkrét ügy is árnyékot vetett a Tisza Pártra:
- kiszivárgott a párt feltételezett adóemelési programja,
- kirobbant a Ruszin-Szendi Romulusz nevéhez fűződő fegyverbotrány,
- valamint nyilvánosságra került az ukrán adatszivárgási ügy, amelynek során tiszás aktivisták személyes adatai kerülhettek külföldre.
Ezek az ügyek együttesen jelentősen ronthatják a párt mozgásterét”
– fogalmaz Deák Dániel.
Tombolt Magyar Péter az oldalán az elmúlt 24 órában, nem volt jó hétvégéje. Ez az oka: A Tisza belső ügyeire rálátó informátoraim megerősítették, hogy a saját belső felméréseik szerint is megtorpant és csökkenésnek indult a Tisza támogatottsága, aminek a fő oka egyebek mellett az adóemelési terveiknek a kiszivárgása, Ruszin-Szendi fegyverbotránya és az ukrán adatszivárgási ügy, melynek keretében tiszások személyes adatai kerülhettek Ukrajnába”
– írta Deák Dániel.
A politikai elemző szerint a közvélemény szemében egyre komolyabb probléma, hogy „az emberek Magyar Péterről nem tudják elképzelni, hogy tudna kormányozni és külső szemlélők számára a csapata is meglehetősen szedett-vedett.
Az elemző bejegyzésében arra is rámutat, hogy a Tisza Párt kritikus helyzetét jól mutatja az, hogy miközben Magyar Péter „végig Orbán Viktor gyalázásával volt elfoglalva”, a miniszterelnök erdélyi videóját több mint 4,5 millióan tekintették meg, és a pesterzsébeti piacon is jóval nagyobb tömegek gyűltek össze, mint a Tisza rendezvényein.
Így Tombolt Magyar Péter az oldalán az elmúlt 24 órában:
Mindezek fényében nem csoda, hogy nem volt jó hétvégéje Magyar Péternek”
– zárta bejegyzését Deák Dániel.