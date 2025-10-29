Elemző: Magyar Péter a tényadatokat is képes meghazudtolni, alkalmatlan a politikai vitára

Deák Dániel elemzésben kifejtette: az október 23-i eseményeket követően kialakult „számháború” még a korábban megszokottnál is intenzívebb volt.
Magyar Péter és az őt támogató balliberális sajtó
napokon keresztül próbálta bizonygatni, hogy a Tisza rendezvényén voltak többen, miközben a telefonos cellainformációk és a valós tapasztalás éppen ennek ellenkezőjét mutatta.
A politikai elemző kiemelte: ez a vita kifejezetten méltatlan a nemzeti ünnephez, azonban politikai szempontból igenis van jelentősége, hiszen az ilyen rendezvényeket követően az a fontos, hogy azok, akik nem vettek részt egyik rendezvényen sem, milyen benyomással vannak róluk.
Deák Dániel a videóelemzés népszerűsítő Facebook-posztjában azt is kiemelte:
a Magyar Pétert pénzelő oligarcha, Bojár Gábor fia „kikutatta”, hogy a Tisza rendezvénye még a fideszesek szerint is jobb volt a Békemenetnél!