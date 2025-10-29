Elemző: Magyar Péter a tényadatokat is képes meghazudtolni, alkalmatlan a politikai vitára

Hírlevél

A Békemenet komoly erődemonstráció volt a jobboldal számára, amely újabb lendületet és erőt adott a Fidesz kampányának. Magyar Péter ugyanakkor álhírekkel igyekszik támadni a Békemenetet; azt állította, hogy a menet résztvevői csak egy pillanatra tudták megtölteni a Margit hidat. Mindez rávilágít arra, hogy Magyar Péter alkalmatlan arra, hogy bármilyen politikai vitán részt vegyen, ugyanis még a tényadatokat is képes meghazudtolni – jelentette ki Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője legújabb videóelemzésében.
Tisza PártXXI. Század IntézetBékemenetszámháborúelemzésDeák Dániel

Deák Dániel elemzésben kifejtette: az október 23-i eseményeket követően kialakult „számháború” még a korábban megszokottnál is intenzívebb volt.

Michal Wawrykiewicz, Polish MEP (left), and Peter Magyar, Hungarian MEP (right), attend a memorial held by the Tisza Party on the anniversary of the 1956 Hungarian Revolution. (Photo by Balint Szentgallay/NurPhoto) (Photo by Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP)
Michal Wawrykiewicz lengyel EP-képviselő (b) és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulóján rendezett megemlékezésen a budapesti Hősök terén, 2025. október 23-án (Fotó: Szentgallay Bálint/NurPhoto/AFP) 

Magyar Péter és az őt támogató balliberális sajtó 

napokon keresztül próbálta bizonygatni, hogy a Tisza rendezvényén voltak többen, miközben a telefonos cellainformációk és a valós tapasztalás éppen ennek ellenkezőjét mutatta.

A tiszás tömegkép valószínűleg módosított vagy számítógéppel generált a Photoshop Detector szerint

A politikai elemző kiemelte: ez a vita kifejezetten méltatlan a nemzeti ünnephez, azonban politikai szempontból igenis van jelentősége, hiszen az ilyen rendezvényeket követően az a fontos, hogy azok, akik nem vettek részt egyik rendezvényen sem, milyen benyomással vannak róluk.

Deák Dániel a videóelemzés népszerűsítő Facebook-posztjában azt is kiemelte: 

a Magyar Pétert pénzelő oligarcha, Bojár Gábor fia „kikutatta”, hogy a Tisza rendezvénye még a fideszesek szerint is jobb volt a Békemenetnél! 

 

