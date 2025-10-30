A miniszter a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) közép- és hosszú távú stratégiájának ismertetéséről és a magyar kultúra nemzetépítő szerepéről tartott sajtótájékoztatón részletezte, hogy az Iparművészeti Múzeumra 168 milliárd forint, a Magyar Természettudományi Múzeumra 160 milliárd forint, a Magyar Nemzeti Múzeumra pedig 15 milliárd forint összegű fejlesztés jut.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter és Demeter Szilárd, a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) elnöke, kulturális nemzetépítésért felelős miniszterelnöki biztos kezet fog az MNMKK közép- és hosszútávú stratégiájának ismertetéséről és a magyar kultúra nemzetépítő szerepéről tartott budapesti sajtótájékoztatón 2025. október 30-án

(Fotó: MTI/Soós Lajos)

A tárcavezető felidézte, hogy az elmúlt években 650 milliárd forint értékű kulturális fejlesztés valósult meg Magyarországon, például a Liget projekt keretében. Az európai uniós kulturális finanszírozás kétszeresét költjük átlagosan Magyarországon – emelte ki.

Hankó Balázs tájékoztatása szerint az elmúlt évben 50 millióan látogatták meg a hazai kulturális intézményeket, ezen belül az itthoni múzeumokat hét millióan keresték fel. Elmondta, hogy megtörtént a megközelítőleg 25 millió műtárgyat tartalmazó Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ átvilágítása és a szervezeti racionalizálás. Demeter Szilárd elkészítette a MNMKK közép- és hosszútávú stratégiáját, melyet szerdán a kormány elfogadott. Ennek része az, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum váljon a világ 100 legjobb múzeumának egyikévé – közölte a tárcavezető.

Demeter Szilárd kiváló feladatot végzett az MNMKK elnökeként, ezért a kormány szerdai döntése alapján a jövőben kibővült feladatkörrel, kulturális nemzetépítésért felelős miniszterelnöki biztosként folytatja munkáját – jelentette be a miniszter.

Demeter Szilárd a Magyar Kultúráért Alapítvány elnökeként és miniszterelnöki biztosként, a kulturális nemzetépítésért felelősként, a közgyűjteményi terület mellett a teljes magyar kultúra nemzetépítő és nemzeterősítő szerepét fogja biztosítani – tette hozzá Hankó Balázs, aki beszámolt arról is, hogy a kormány 2026. január 1-jétől a negyvenezer kulturális ágazatban dolgozó, elkötelezett munkatárs részére 15 százalékos béremelést biztosít.