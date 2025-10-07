Hírlevél

Rendkívüli

Putyinnak üzent a német kancellár, de bárcsak ne tette volna

Magyar Péter

Deutsch Tamás nagyon keményen kiosztotta Magyar Pétert

29 perce
Lehallgatta a feleségét, aztán zsarolta a felvétellel, majd feljelentette őt. Most meg csak azért, hogy mentse az irháját, egy magyarokat félholtra verő kommunista terroristát futni hagyott – írta a Fidesz EP-képviselője.
Magyar PéterFideszszélsőbaloldali terroristákTisza Párttisza pártiszélsőbaloldali ERŐSZAKszélsőbaloldalIlaria SalisANTIFA ERŐSZAKDeutsch Tamás

Lehallgatta a feleségét, aztán zsarolta a felvétellel, majd feljelentette őt. Most meg csak azért, hogy mentse az irháját, egy magyarokat félholtra verő kommunista terroristát futni hagyott – írta Deutsch Tamás a Facebook-bejegyzésében Magyar Péterre és Ilaria Salisra utalva, majd hozzátette:

Ma ugyanis csupán egyetlenegy szavazaton múlt az EP-ben, hogy az ártatlan magyarokat a bűntársaival együtt viperával találomra félholtra verő szélsőséges antifa, a terrorista Ilaria Salis megtarthatta a mentelmi jogát.

Rámutatott a Fidesz EP-képviselője:

Ha Magyar Péter esetleg hosszú idő után végre vette volna a fáradtságot, hogy megjelenjen a munkahelyén és tőle meglehetősen szokatlanul még ki is állt volna a honfitársai mellett, akkor ez az erőszakos kommunista bűnöző nem úszhatta volna meg büntetlenül ártatlan magyarok módszeres félholtra verését.

Szégyen és gyalázat! Ennyi – zárta a bejegyzését Deutsch Tamás. 

Ilaria Salisnak előre bekészítették a virágot, Magyar Péter előre kitervelten nem szavazott

A fotókon a brutális szélsőbaloldali bántalmazás látható és az egyik áldozat a félholtra verés után Budapesten, íme:

