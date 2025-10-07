Deutsch Tamás nagyon keményen kiosztotta Magyar Pétert

Lehallgatta a feleségét, aztán zsarolta a felvétellel, majd feljelentette őt. Most meg csak azért, hogy mentse az irháját, egy magyarokat félholtra verő kommunista terroristát futni hagyott – írta Deutsch Tamás a Facebook-bejegyzésében Magyar Péterre és Ilaria Salisra utalva, majd hozzátette:
Ma ugyanis csupán egyetlenegy szavazaton múlt az EP-ben, hogy az ártatlan magyarokat a bűntársaival együtt viperával találomra félholtra verő szélsőséges antifa, a terrorista Ilaria Salis megtarthatta a mentelmi jogát.
Rámutatott a Fidesz EP-képviselője:
Ha Magyar Péter esetleg hosszú idő után végre vette volna a fáradtságot, hogy megjelenjen a munkahelyén és tőle meglehetősen szokatlanul még ki is állt volna a honfitársai mellett, akkor ez az erőszakos kommunista bűnöző nem úszhatta volna meg büntetlenül ártatlan magyarok módszeres félholtra verését.
Szégyen és gyalázat! Ennyi – zárta a bejegyzését Deutsch Tamás.
A fotókon a brutális szélsőbaloldali bántalmazás látható és az egyik áldozat a félholtra verés után Budapesten, íme: