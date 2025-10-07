Deutsch Tamás nagyon keményen kiosztotta Magyar Pétert

Ha Magyar Péter esetleg hosszú idő után végre vette volna a fáradtságot, hogy megjelenjen a munkahelyén és tőle meglehetősen szokatlanul még ki is állt volna a honfitársai mellett, akkor ez az erőszakos kommunista bűnöző nem úszhatta volna meg büntetlenül ártatlan magyarok módszeres félholtra verését.