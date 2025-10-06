Dobai Pétert saját halottjának tekinti a KIM

Dobai Péter 1944-ben született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán, 1970-ben szerzett olasz nyelv és irodalom, valamint filozófia és általános nyelvészet szakon középiskolai tanári diplomát. 1970 és 1994 között a MAFILM-nél dolgozott. 1969-től a hetvenes évek közepéig a Balázs Béla Stúdió alkotó közösségében tevékenykedett.

Korai lírája intellektuális jellegű, verseit az objektivitás és az indulati kettősség jellemzi. Miközben novellái és kisregényei inkább a hétköznapi életről szólnak, addig parabolikus regényeiben, filmforgatókönyveiben a történelmet hívja hivatkozási alapnak. Fiktív történetkoncepcióit eredeti dokumentációval közvetíti. Fontos szellemi jelentősége van tanulmányainak, esszéinek is. A birodalom ezredese (1985) című nagyregénye addigi stílusjegyeinek, írástechnikai módszereinek, kiérlelt lírájának, történelemszemléletének összegzése.

Forgatókönyvíróként szerzett nemzetközi hírnevet azáltal, hogy Klaus Mann regényéből nagyformátumú filmcselekményt írt Szabó István rendezőnek. Az Oscar-díjas Mephistóért 1981-ben Cannes-ban megkapta Az év legjobb forgatókönyve díjat, 1982-ben pedig Cinema Narrativa-díjjal ismerték el Agrigentóban. Ez további nemzetközi koprodukciós felkéréseket eredményezett, a Szabó Istvánnal való közös munka folytatásaképpen pedig elkészült a Redl ezredes (1985) és a Hanussen (1988) című film.

1976-ban lett a Magyar Írók Szövetségének tagja. 1977-ben tagjává választotta a Magyar Pen Club. 1979-től a Magyar Film- és Tv-művészek Szövetségének tagja, 1991 és 1994 között a Forgatókönyvírók Céhének elnöke. 1992-től a Magyar Írók Egyesülete, a Magyar Művészeti Akadémia, 2019-től pedig a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.

Munkásságát 1976-ban József Attila-díjjal, 2014-ben Kossuth-díjjal ismerték el. 1983-ban a Filmkritikusok díját, 1990-ben a Balázs Béla-díjat vehette át. 2000-ben kapta meg a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja-díjat, 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét. 2001 óta Ferencváros díszpolgára. 2014-ben lett a Nemzet Művésze. 2022-ben Prima Primissima-díjat kapott.