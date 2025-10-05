Hírlevél

Rendkívüli

Brutális hullám söpör végig a Tejútrendszeren – csillagok tízezrei mozdultak ki a helyükről

Demokratikus Koalíció

Dobrev Klára a színpadon 106 jelölttel – de hol vannak a Tisza jelöltjei?

A Demokratikus Koalíció bemutatta mind a 106 országgyűlési képviselőjelöltjét a budapesti Kongresszusi Központban tartott rendezvényén. A párt ezzel nemcsak a 2026-os választási felkészülést kezdte meg látványosan, hanem a „Gyurcsány-mentes” megújulását is demonstrálta. Dobrev Klára vezetésével a DK igyekszik új korszakot nyitni, és erőt mutatni a politikai versenytársaknak, köztük Magyar Péter Tisza Pártjának. Miközben a Tisza még mindig jelölteket keres, a DK már készen áll az országos megmérettetésre.
Demokratikus KoalícióDKGyurcsány FerencDobrev Klára

A Demokratikus Koalíció vasárnapi kongresszusán látványosan új fejezetet nyitott saját történetében. A színpad fölött hatalmas betűkkel az „Új DK” felirat állt, alatta pedig: „Dobrev Klára pártja”. A szlogen üzenete egyértelmű – a párt a Gyurcsány Ferenc utáni korszakot kívánja hangsúlyozni, és új politikai arculattal kíván megjelenni a közéletben.

Dobrev
Dobrev Klára párttársaival. Forrás: Magyar Nemzet

106 jelölt, 106 körzet – országos erődemonstráció

A párt kongresszusán első alkalommal jelent meg együtt az összes jelölt, akik a 2026-os választásokon indulnak.

Dobrev Klára hangsúlyozta: a DK minden választókerületben felkészült, és készen áll arra, hogy valódi alternatívát kínáljon a kormányváltásra vágyó választóknak.

A listán olyan ismert nevek szerepelnek, mint Arató Gergely, Kocsis-Cake Olivio, Gréczy Zsolt, Molnár Gyula, Rónai Sándor, Varga Ferenc és Varjú László.

Gyurcsány Ferenc búcsúja a politikától – a Dobrev-korszak

Mint ismert, májusban Gyurcsány Ferenc bejelentette, hogy lemond minden politikai tisztségéről, és visszavonul a közélettől. A döntés után a DK tagjai pártszavazáson 99,45 százalékos többséggel választották Dobrev Klárát elnökké.

A DK és a Tisza Párt: két ellentétes pálya

A DK látványos erődemonstrációja éles ellentétben áll a Tisza Párt helyzetével.

Magyar Péter korábban szeptember 30-án akarta bemutatni saját jelöltjeit, ám a folyamat teljes kudarcba fulladt. A párt alelnöke, Forsthoffer Ágnes maga is elismerte: alig találnak olyan embert, aki vállalná a Tisza-párti szimpátiáját.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője szerint ez komolyan gyengíti Magyar Péter politikai mozgásterét. Hiányoznak a kompetens jelöltek, és a Tisza továbbra is „one man show” benyomását kelti – fogalmazott.

Miközben a Tisza Párt belső gondokkal és káderhiánnyal küzd, a Demokratikus Koalíció látványosan demonstrálta szervezettségét és felkészültségét. 

Dobrev Klára vezetésével a párt új imázst épít, miközben a Gyurcsány-korszak lezárásával próbálja megszólítani azokat a választókat is, akik korábban elfordultak tőlük.

 

 

