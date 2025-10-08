Dobrevék védték meg Magyar Pétert a felelősségre vonástól – videó

Az Európai Parlament keddi ülésén a baloldali képviselők egyértelműen politikai alapon döntöttek, amikor nem engedték, hogy Magyar Péter ügye a bíróság elé kerüljön, és ebben kulcsszerepet kapott Dobrev Klára – számol be a Magyar Nemzet. A Fidesz szerint ez egy újabb bizonyíték arra, hogy Brüsszel pártpolitikai alapon avatkozik be a magyar belügyekbe.

Dobrev Klára kulcsszerepet játszott abban, hogy a Tisza-vezér megtarthassa mentelmi jogát

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Dobrev Klára felelősségét sem szabad elvitatni, hiszen a Demokratikus Koalíció elnöke és a baloldal tevékeny részese volt annak, hogy a Tisza vezetője megtarthatta mentelmi jogát.

Kiszelly Zoltán, a Századvég elemzője szerint Magyar Péter megvédése nem ingyen történt. Hiszen Tarr Zoltán korábban nyíltan beszélt arról, hogy a Tisza Párt olyan lépéseket tervez, mint Ukrajna feltétel nélküli támogatása, a migránstáborok megnyitása, a rezsicsökkentés megszüntetése és a progresszív adózás bevezetése – vagyis pontosan azt valósítanák meg, amit az Európai Néppárt képvisel.