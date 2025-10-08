Dobrevék védték meg Magyar Pétert a felelősségre vonástól – videó

Az Európai Parlament keddi ülésén a baloldali képviselők egyértelműen politikai alapon döntöttek, amikor nem engedték, hogy Magyar Péter ügye a bíróság elé kerüljön, és ebben kulcsszerepet kapott Dobrev Klára – számol be a Magyar Nemzet. A Fidesz szerint ez egy újabb bizonyíték arra, hogy Brüsszel pártpolitikai alapon avatkozik be a magyar belügyekbe.
Dobrev Klára felelősségét sem szabad elvitatni, hiszen a Demokratikus Koalíció elnöke és a baloldal tevékeny részese volt annak, hogy a Tisza vezetője megtarthatta mentelmi jogát.
Kiszelly Zoltán, a Századvég elemzője szerint Magyar Péter megvédése nem ingyen történt. Hiszen Tarr Zoltán korábban nyíltan beszélt arról, hogy a Tisza Párt olyan lépéseket tervez, mint Ukrajna feltétel nélküli támogatása, a migránstáborok megnyitása, a rezsicsökkentés megszüntetése és a progresszív adózás bevezetése – vagyis pontosan azt valósítanák meg, amit az Európai Néppárt képvisel.
A keddi ülésnapon nem csak a Tisza-vezér mentelmi jogáról döntöttek: csupán egyetlen szavazaton múlt a magyarverő Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztése, ám Roberta Metsola házelnök nem engedélyezte a voksolás megismétlését. A döntést követően a szélsőbaloldali képviselőt virágokkal és tapssal köszöntötték, miközben a Magyarországhoz kapcsolódó ügyeket politikai alapon rendre lesöpörték az asztalról.
A miniszterelnök közösségi oldalán reagált a történtekre:
A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel. Immáron hivatalos: a Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki. Micsoda szégyen!”
Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a döntés fontos üzenetet is hordoz: Brüsszel a lojalitást és a teljes alárendeltséget várja el a magyar baloldaltól.