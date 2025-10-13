Hírlevél

Sokkoló lépésre szánta el magát Trump – ebbe Putyinnak is lesz beleszólása

Itt a dollármédia legújabb aljas lejáratókampánya

Durva álhírt terjeszt megint a 444. „A számba adni egy soha el nem hangzott mondatot még propagandának is rossz. Azt, hogy mi működik, mi nem, a közvélemény-kutatás és a választás mutatja meg. Jelzem, hogy vezet a Fidesz!” – hangsúlyozta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője.
Fake News! – hívta fel a figyelmet Mráz Ágoston Sámuel a balliberális 444-en megjelent álhírre a közösségi oldalán, majd hozzátette: 

Budapest, 2025. szeptember 30. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője beszédet mond az idei magyar-német barométer eredményeit bemutató rendezvényen a Nézőpont Intézetben 2025. szeptember 30-án. MTI/Purger Tamás
Mráz Ágoston Sámuel (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Több mint négy hónapja találkoztam a New York Times újságírójával, akinek arról meséltem, hogy 2024 júniusa és 2025 júniusa között erősödött a Tisza Párt, a többi ellenzéki párt rovására. Ehhez képest októberben a számba adni egy soha el nem hangzott mondatot még propagandának is rossz. Azt, hogy mi működik, mi nem, a közvélemény-kutatás és a választás mutatja meg. Jelzem, hogy vezet a Fidesz!

– hangsúlyozta a Nézőpont Intézet vezetője a Facebook-bejegyzésében.

