Antifa

„Piszkos alku védte meg Magyar Pétert és Ilaria Salist"

Dömötör Csaba államtitkár szerint az a „piszkos alku”, amellyel Ilaria Salist és Magyar Pétert megvédték, egyben az Antifa tetteinek elfogadását is jelenti.
AntifaIlaria SalisDömötör CsabaMagyar Péter

Dömötör Csaba államtitkár a közösségi oldalán reagált az Ilaria Salis és Magyar Péter védelmét övező európai politikai egyezségre. 

Dömötör Csaba
Dömötör Csaba
Fotó: Fidesz.hu

Bejegyzésében úgy fogalmazott:
„A piszkos alkuval, amellyel megvédték Ilaria Salist és Magyar Pétert, elfogadták az Antifa gyalázatos tetteit. És még ezt nevezik ’közös értékeknek’.”

Dömötör szerint ezzel az európai politikai elit lényegében igazolta az erőszakos baloldali mozgalmakat is. A bejegyzéséhez, egy videót is mellékelt.

 

