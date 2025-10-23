Ez az a kép, amelyet nem fogunk látni a nemzetközi lapokban. Sem a Politicóban, sem a New York Timesban, sem a Guardianben – jelezte Dömötör Csaba.

Dömötör Csaba: A Békemenet az Európai Parlamentből is látszik! Fotó: Dömötör Csaba Facebook

A képviselő által megosztott képen tisztán látszik az a hatalmas tömeg, amely részt vett az idei Békemeneten. A nemzetközi nyilvánosság ezt blokkolja, ahogy azt is, hogy:

a magyarok (és az európaiak) többsége nem valamiféle unalmasan harsogott oroszbarátságból nem akar háborút, hanem azért, mert a 20. század tragédiák sorozatán keresztül mutatta meg, hogy az mivel jár”

– fogalmazott Dömötör Csaba. De tenni kell róla, hogy mégis sokakhoz eljusson. Mint ahogy a képek legfontosabb üzenete is: