Botrány

Dibusz Dénes üzent a határról visszafordított Fradi-szurkolóknak

Soha nem látott tömeg hallgatta meg Orbán Viktor beszédét – képek

Dömötör Csaba

Dömötör Csaba: A Békemenet az Európai Parlamentből is látszik!

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
A nemzetközi liberális média- és politikai elit hozzáállása békemenetek óta ugyanaz. Egész egyszerűen nem engedik át a demokrácia valóságát. Azt, hogy a mi politikai közösségünk nem lottón nyerte a kormányzás lehetőségét, hanem tömegek felhatalmazásából – írta legújabb Facebook-posztjában Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő.
Dömötör CsabaBékemenetNew York TimesPoliticoEurópai Parlament

Ez az a kép, amelyet nem fogunk látni a nemzetközi lapokban. Sem a Politicóban, sem a New York Timesban, sem a Guardianben – jelezte Dömötör Csaba.

Dömötör Csaba: A Békemenet az Európai Parlamentből is látszik!
Dömötör Csaba: A Békemenet az Európai Parlamentből is látszik! Fotó: Dömötör Csaba Facebook

A képviselő által megosztott képen tisztán látszik az a hatalmas tömeg, amely részt vett az idei Békemeneten. A nemzetközi nyilvánosság ezt blokkolja, ahogy azt is, hogy:

a magyarok (és az európaiak) többsége nem valamiféle unalmasan harsogott oroszbarátságból nem akar háborút, hanem azért, mert a 20. század tragédiák sorozatán keresztül mutatta meg, hogy az mivel jár” 

– fogalmazott Dömötör Csaba. De tenni kell róla, hogy mégis sokakhoz eljusson. Mint ahogy a képek legfontosabb üzenete is: 

Legyen béke!”

 

