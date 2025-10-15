Dömötör Csaba: Nekik háborús tervük van, nekünk békepárti petíciónk

Dömötör Csaba a közösségi oldalán arról ír, hogy a háborús retorika egyre erősebben jelenik meg az európai intézmények kommunikációjában. Bejegyzésében éles kontrasztot állított az európai béke eszméje és a mostani katonai tervek között.

Fotó: Oláh Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Dömötör Csaba szerint az uniós vezetés élesen eltávolodott az európai békeeszménytől

Hát így állunk. A mindig jól értesült (nálunk szócsőnek mondják az ilyet) Politico azt írja, hogy az Európai Bizottság holnap bemutat egy katonai tervet, amely alapján a tagállamoknak 5 évük van felkészülni a háborúra”

- írja Dömötör Csaba, aki szerint ezzel az uniós vezetés élesen eltávolodott attól az európai békeeszménytől, amelyre korábban gyakran hivatkoztak.

Hol vannak már azok az idők, amikor az európai parlamenti látogatócsoportoknak azt mondták az előadásokon, hogy aki nem hisz a békében és az európai együttműködésben, az látogasson katonasírokat Normandiában?”

- tette fel a költői kérdést a fideszes képviselő, majd hozzátette, hogy míg Brüsszel újabb háborús terveket készít, közben a magyar kormány és a nemzeti oldal egy azzal ellentétes, világos álláspontot képvisel.

Nekik van egy újabb háborús tervük, nekünk meg egy ezredik okunk arra, hogy aláírjuk a Fidesz háborúellenes petícióját”

- zárta bejegyzését Dömötör Csaba, hangsúlyozva ezzel azt, hogy Magyarország kormánya a konfliktusok eszkalálása helyett továbbra is a diplomáciai megoldások és a béke pártján áll.