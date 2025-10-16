Új brüsszeli háborús terv: Dömötör Csaba szerint minden forrást fegyverekre költenének

Az Európai Bizottság várhatóan csütörtökön mutatja be az új háborús tervét, amivel a brüsszeli vezetők hadi üzemmódra akarják állítani egész Európát. Mindent alá akarnak rendelni a háborús politikának.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Olivier Hoslet/MTI/EPA)

A Fidesz EP-képviselője kifejtette: az Európai Bizottság új háborús terve azt bizonyítja, hogy a brüsszeli vezetők hadi üzemmódra akarják állítani egész Európát. A brüsszeli liberális szócsőnek nevezett Politico értelmezése szerint az európai országoknak öt évük van arra, hogy felkészüljenek egy háborúra – tette hozzá.

A képviselő közölte:

a bemutatott stratégia előírja, hogy a tagállami és uniós költségvetések jelentős részét hadi kiadásokra kell fordítani és a közös brüsszeli beszerzések arányát növelnék a nemzeti közbeszerzések rovására. Ez azt jelentené, hogy egy fontos tagállami jogkört csorbítanának, hiszen a hadi beszerzések eddig döntően tagállami hatáskörben voltak.

Dömötör Csaba emlékeztetett: a Pfizer-vakcinák közös uniós beszerzésekor is kiderült, milyen következményekkel járhat ez a megközelítés, amikor több száz milliárd forintos szállítmányokról sms-ben tárgyaltak, és a bírósági ítéletek ellenére sem hozták ezeket nyilvánosságra. Dömötör Csaba szerint a mostani stratégia összhangban van Ursula von der Leyen korábbi költségvetési terveivel, amelyek alapján az Európai Bizottság a következő hétéves időszakban 800 milliárd eurót – azaz mintegy 320 ezer milliárd forintot – különítene el hadikiadásokra.

A források jelentős részét az ukrajnai hadszíntérre irányítanák, a közbeszerzéseket pedig kiterjesztenék Ukrajnában gyártott hadi eszközökre is – tette hozzá.

A képviselője szerint mivel az európai gazdaság stagnál, ezeket a programokat csak más források elvonásával tudnák megvalósítani. Ennek érdekében csökkentenék a kohéziós támogatásokat és több mint 20 százalékkal az agrártámogatásokat. A gazdák pénzét elvennék, hogy Ukrajnának szállított rakétákat vegyenek belőle – fogalmazott.

Dömötör Csaba kitért arra is, hogy a háborús pszichózis több tagállamban is megjelent:

Németországban például a kormánykoalíció a sorkatonaság visszaállításáról tárgyal. Mint mondta, korábban még olyan javaslat is felmerült, hogy sorsolással döntsenek arról, mely fiatalokat hívják be. Ruszin-Szendi Romulusz is utalt már arra, hogy ha baj van, akkor mindenkit azonnal berántanak. A brüsszeli cimboráik keresik a bajt, eddig is keresték, és most rátennének egy lapáttal

– mondta.