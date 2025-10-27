Hírlevél

Rendkívüli

Ennél félelmetesebb dolgot még sosem mutatott Putyin! Már most retteg a Nyugat

Dömötör Csaba

Gazdák helyett rakéták – Dömötör Csaba lesújtó értékelése

Ursula von der Leyen 800 milliárd eurós katonai csomagot akar elfogadtatni Európa kárára – mondta a Fidesz politikusa a Bayer Show-ban. Dömötör Csaba szerint ezt az összeget az európai gazdaság más területeiről vennék el, különösen a kohéziós és agrártámogatásokból.
Dömötör Csaba döbbenetes nagyságúnak nevezte azt a katonai csomagot, amelyet Ursula von der Leyen javasol: 800 milliárd eurót, azaz mintegy 320 ezer milliárd forintot. Úgy fogalmazott, hogy mivel az európai gazdaság évek óta stagnál, ezt az összeget más területekről kell elvonni, ami szerinte jól magyarázza, hogy az új hétéves költségvetésben miért tervezik csökkenteni a kohéziós támogatásokat, illetve az agrártámogatásokat több mint 20 százalékkal.

Dömötör Csaba
Dömötör Csaba úgy vélekedett, hogy a gazdáktól elvett pénzt az Európai Unió rakétákra akarja költeni
Dömötör Csaba: Vissza kell vonni a gazdák támogatásának csökkentését tartalmazó uniós költségvetési tervezetet

„A gazdáktól elvett pénzt rakétákra akarják költeni”

Ahogyan Dömötör megfogalmazta, nem új munkahelyek, hanem épp ellenkezőleg, munkahelyvesztések lesznek. Európa eddig 177 milliárd eurót költött a háborúra, ami 70 ezer milliárd forintnak felel meg, és ez az összeg „hiányzik mindenhonnan”.

Tehát hogyha nagyon leegyszerűsítem, és le lehet ennyire egyszerűsíteni, akkor a gazdáktól elvett pénzt rakétákra akarják költeni, amit aztán Ukrajnában lőnek ki”

 – összegezte a politikus.

