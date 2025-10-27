Gazdák helyett rakéták – Dömötör Csaba lesújtó értékelése

Dömötör Csaba döbbenetes nagyságúnak nevezte azt a katonai csomagot, amelyet Ursula von der Leyen javasol: 800 milliárd eurót, azaz mintegy 320 ezer milliárd forintot. Úgy fogalmazott, hogy mivel az európai gazdaság évek óta stagnál, ezt az összeget más területekről kell elvonni, ami szerinte jól magyarázza, hogy az új hétéves költségvetésben miért tervezik csökkenteni a kohéziós támogatásokat, illetve az agrártámogatásokat több mint 20 százalékkal.

Dömötör Csaba úgy vélekedett, hogy a gazdáktól elvett pénzt az Európai Unió rakétákra akarja költeni

