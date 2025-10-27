Gazdák helyett rakéták – Dömötör Csaba lesújtó értékelése

Dömötör Csaba döbbenetes nagyságúnak nevezte azt a katonai csomagot, amelyet Ursula von der Leyen javasol: 800 milliárd eurót, azaz mintegy 320 ezer milliárd forintot. Úgy fogalmazott, hogy mivel az európai gazdaság évek óta stagnál, ezt az összeget más területekről kell elvonni, ami szerinte jól magyarázza, hogy az új hétéves költségvetésben miért tervezik csökkenteni a kohéziós támogatásokat, illetve az agrártámogatásokat több mint 20 százalékkal.
„A gazdáktól elvett pénzt rakétákra akarják költeni”
Ahogyan Dömötör megfogalmazta, nem új munkahelyek, hanem épp ellenkezőleg, munkahelyvesztések lesznek. Európa eddig 177 milliárd eurót költött a háborúra, ami 70 ezer milliárd forintnak felel meg, és ez az összeg „hiányzik mindenhonnan”.
Tehát hogyha nagyon leegyszerűsítem, és le lehet ennyire egyszerűsíteni, akkor a gazdáktól elvett pénzt rakétákra akarják költeni, amit aztán Ukrajnában lőnek ki”
– összegezte a politikus.