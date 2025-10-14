Dömötör Csaba: Hetvenezer milliárd ok a háború ellen

Ursula von der Leyen és Kaja Kallas nyilatkozatai jól mutatják, hogy az uniós intézmények még mindig a katonai megoldásokat helyezik előtérbe – erről írt Dömötör Csaba a legutóbbi Facebook-bejegyzésében.

Dömötör Csaba Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A háborús mánia az uralkodó az uniós intézményekben

– írta Dömötör Csaba, utalva Ursula von der Leyen beszédeire az Európai Parlamentben. Kaja Kallas tegnapi nyilatkozata szerint Európa gazdasági erejét a katonai elrettentés szolgálatába kell állítani.

„Semmi másról nem beszélt annyit, mint arról, hogy a tagállamoknak milyen háborús politikát kellene folytatniuk. Vegyük ehhez hozzá Kaja Kallas külügyi főképviselő tegnapi mondatait: szerinte Európa gazdasági erejét a katonai elrettentés szolgálatába kell állítani” – írta.

A Fidesz ezért indított aláírásgyűjtést, hogy a magyar állampolgárok is kifejezhessék, nem szeretnének katonai, pénzügyi vagy fegyveres részvételt a konfliktusokban. „Ezernyi okunk van arra, hogy ne küldjünk se katonát, se fegyvert, se pénzt” – hangsúlyozta. A gyűjtés célja, hogy sok százezer aláírással nyomatékot kapjon a békepárti álláspont.