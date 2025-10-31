Hírlevél

Vizsgálat!

Fordulat a Mol finomító tűzesetében – terrorcselekmény gyanúját is vizsgálhatják

Dömötör Csaba

Dömötör Csaba kőkeményen helyretette Magyar Pétert

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Olvasom, hogy Magyar Péter etikai kódexet szeretne a választásokra. Nem tudom, hogy mi van, vagy mi lenne benne, de küldöm a javaslataimat – írta Dömötör Csaba a Facebook-bejegyzésében.
Olvasom, hogy Magyar Péter etikai kódexet szeretne a választásokra. Nem tudom, hogy mi van, vagy mi lenne benne, de küldöm a javaslataimat – írta Dömötör Csaba a Facebook-bejegyzésében. 

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (FOTÓ: MTI)
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője
(Fotó: MTI/Katona Tibor)

A Fidesz európai parlamenti képviselője részletezte a javaslatait: 

  • Nem hallgatunk le feleséget politikai megfontolásból, és más okból sem. 
  • Mást se hallgatunk le. 
  • Nem is zsarolunk senkit. 
  • Ha valaki mégis megtette, ne mondja azt, hogy csak védte őket. 
  • Nem fenyegetünk újságírókat. 
  • Nem fenyegetünk bírókat, rendőröket, jegybanki ügyintézőket és gyermekotthonok munkatársait. Más, hivatásukat végző embereket sem. 
  • Nem uszítunk tömeget egyet nem értőkre, és egyáltalán, senkire. 
  • Nem tesszük állandó jelzővé a „végetek”, „bohócok” és „senkiházi” szavakat. 
  • Nem kívánunk vergődést senkinek, sem jót, sem rosszat.
  • Nem emeljük hobbiszintre a perekkel és börtönnel való fenyegetőzést.
  • Nem nevezzük a munkatársainkat agyhalottnak, senki mást sem.
  • Nem büdösözzük le a saját támogatóinkat.
  • Nem tekintjük a nők megalázását rutinműveletnek, nem tekintjük az aktuális partnert pózolós képekre szánt díszítő elemnek.
  • Nem hisztizünk az AI használata miatt, ha már az első politikusi profilképünk is photoshoppolt kép volt.
  • Ha a mentelmi jog megszüntetését követeljük, utána nem bujdosunk be mögé.
  • A politikát többnek és nemesebbnek tekintjük a puszta egydimenziós gyűlöletgyűjtésnél és -permetezésnél.

És ha az életünk legfontosabb kötelékeit elárultuk, házastársat, legjobb barátot, kisközösséget, utána nem készítünk etikai kódexeket

– hangsúlyozta a bejegyzésében a kormánypárti EP-képviselő.

