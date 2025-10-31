Dömötör Csaba kőkeményen helyretette Magyar Pétert

Olvasom, hogy Magyar Péter etikai kódexet szeretne a választásokra. Nem tudom, hogy mi van, vagy mi lenne benne, de küldöm a javaslataimat – írta Dömötör Csaba a Facebook-bejegyzésében.
A Fidesz európai parlamenti képviselője részletezte a javaslatait:
- Nem hallgatunk le feleséget politikai megfontolásból, és más okból sem.
- Mást se hallgatunk le.
- Nem is zsarolunk senkit.
- Ha valaki mégis megtette, ne mondja azt, hogy csak védte őket.
- Nem fenyegetünk újságírókat.
- Nem fenyegetünk bírókat, rendőröket, jegybanki ügyintézőket és gyermekotthonok munkatársait. Más, hivatásukat végző embereket sem.
- Nem uszítunk tömeget egyet nem értőkre, és egyáltalán, senkire.
- Nem tesszük állandó jelzővé a „végetek”, „bohócok” és „senkiházi” szavakat.
- Nem kívánunk vergődést senkinek, sem jót, sem rosszat.
- Nem emeljük hobbiszintre a perekkel és börtönnel való fenyegetőzést.
- Nem nevezzük a munkatársainkat agyhalottnak, senki mást sem.
- Nem büdösözzük le a saját támogatóinkat.
- Nem tekintjük a nők megalázását rutinműveletnek, nem tekintjük az aktuális partnert pózolós képekre szánt díszítő elemnek.
- Nem hisztizünk az AI használata miatt, ha már az első politikusi profilképünk is photoshoppolt kép volt.
- Ha a mentelmi jog megszüntetését követeljük, utána nem bujdosunk be mögé.
- A politikát többnek és nemesebbnek tekintjük a puszta egydimenziós gyűlöletgyűjtésnél és -permetezésnél.
És ha az életünk legfontosabb kötelékeit elárultuk, házastársat, legjobb barátot, kisközösséget, utána nem készítünk etikai kódexeket
– hangsúlyozta a bejegyzésében a kormánypárti EP-képviselő.
