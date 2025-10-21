Dömötör Csaba leleplezte Magyar Péter ordas hazugságát

Magyar Péter azt állította, „senki nem akarja elvenni a területalapú támogatásokat, még Brüsszel sem”, szerinte ez „ordas hazugság”. Ezzel szemben Dömötör Csaba hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság 20 százalékkal kívánja csökkenteni az agrártámogatásokat. A támogatások elvétele miatt nyáron nagyszabású gazdatüntetések folytak Brüsszelben, és jelenleg is áll a bál Strasbourgban. A Fidesz politikusa szerint Magyar Péter sem akkor nem volt jelen, sem most nem áll ki a gazdák mellett, és a szavazásokon is rendre hiányzik. Mint mondta, a költségvetési vitákban, a gazdák kártalanítási alapjának bővítésénél és az agrárpolitika leépítése elleni fellépésnél is távol maradt.
Azzal, ahogy kiálltatok Ursula von der Leyen mellett, kiálltatok a közös agrárpolitika leépítése mellett. Tettestársak vagytok ebben!”
– szegezte nekik a valóságot Dömötör.
Kinek fontosak a magyar gazdák?
A kormánypárti politikus szerint a kérdés most az, hogy ki képviseli ténylegesen Magyarország érdekeit, és ki az, aki inkább saját politikai karrierjét tartja szem előtt. Dömötör kijelentette: a gazdatámogatások csökkentésének terve mögött Ursula von der Leyen áll, akinek bizalmát Magyar Péter és politikai szövetségesei továbbra is fenntartják. Mint mondta:
Ilyenkor dől el, hogy kinek fontos valójában a magyar gazdák képviselet, Magyarország képviselete, és kinek saját maga."