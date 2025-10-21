Dömötör Csaba leleplezte Magyar Péter ordas hazugságát

Magyar Péter azt állította, „senki nem akarja elvenni a területalapú támogatásokat, még Brüsszel sem”, szerinte ez „ordas hazugság”. Ezzel szemben Dömötör Csaba hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság 20 százalékkal kívánja csökkenteni az agrártámogatásokat. A támogatások elvétele miatt nyáron nagyszabású gazdatüntetések folytak Brüsszelben, és jelenleg is áll a bál Strasbourgban. A Fidesz politikusa szerint Magyar Péter sem akkor nem volt jelen, sem most nem áll ki a gazdák mellett, és a szavazásokon is rendre hiányzik. Mint mondta, a költségvetési vitákban, a gazdák kártalanítási alapjának bővítésénél és az agrárpolitika leépítése elleni fellépésnél is távol maradt.

Dömötör Csaba figyelmeztetett: a gazdáknak minden okuk megvan arra, hogy tüntessenek

Fotó: Enric Fontcuberta / EFE

Azzal, ahogy kiálltatok Ursula von der Leyen mellett, kiálltatok a közös agrárpolitika leépítése mellett. Tettestársak vagytok ebben!”

– szegezte nekik a valóságot Dömötör.