Dömötör Csaba szerint Magyar Péterék a 2010 előtti világot akarják visszahozni

Dömötör Csaba legfrissebb bejegyzésében arra reagált, hogy a Tisza Párt egyik szakértője szerint az induló nyugdíjakat csökkenteni kellene, a nyugdíjak egy részét pedig meg kellene adóztatni. A kormánypárti politikus szerint ez az őszinteség ritka, de legalább világosan megmutatja, milyen irányba vinné az országot Magyar Péter és csapata: vissza a 2010 előtti megszorítások korszakába.

Dömötör Csaba szerint a Tisza Párt a 2010 előtti korszakot szeretné visszahozni.

Forrás: Fidesz.hu

Választást kell nyerni, utána mindent lehet”

– idézte a poszt elején Dömötör, hozzátéve, hogy úgy tűnik, a „minden” alatt ezúttal a nyugdíjak megnyirbálását értik.