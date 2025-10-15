Hírlevél

Elszabadultak az indulatok: Trump odaszúrt, Putyin nem maradt adós a válasszal

Dömötör Csaba

Dömötör Csaba szerint Magyar Péterék a 2010 előtti világot akarják visszahozni

42 perce
A tiszás szakértő szerint a nyugdíjrendszer „túl bőkezű”, ezért csökkenteni és részben megadóztatni kellene a nyugdíjakat. Dömötör Csaba szerint ez jól mutatja, mit is értenek Magyar Péterék azon, hogy „választás után mindent lehet”.
Dömötör Csaba legfrissebb bejegyzésében arra reagált, hogy a Tisza Párt egyik szakértője szerint az induló nyugdíjakat csökkenteni kellene, a nyugdíjak egy részét pedig meg kellene adóztatni. A kormánypárti politikus szerint ez az őszinteség ritka, de legalább világosan megmutatja, milyen irányba vinné az országot Magyar Péter és csapata: vissza a 2010 előtti megszorítások korszakába. 

Dömötör Csaba
Dömötör Csaba szerint a Tisza Párt a 2010 előtti korszakot szeretné visszahozni.
Forrás: Fidesz.hu

Választást kell nyerni, utána mindent lehet” 

– idézte a poszt elején Dömötör, hozzátéve, hogy úgy tűnik, a „minden” alatt ezúttal a nyugdíjak megnyirbálását értik.

A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjakat csökkenteni kéne” 

– mondta a tiszás szakértő, aki szerint az idősek járandóságának egy részét meg kellene adóztatni. Dömötör Csaba szerint mindez egyetlen dolgot bizonyít: Magyar Péterék nem új politikát hoznának, hanem a régi, elutasított világot – a megszorítások és sarcolások korszakát – szeretnék visszaállítani.

