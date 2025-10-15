Dömötör Csaba szerint Magyar Péterék a 2010 előtti világot akarják visszahozni

Dömötör Csaba legfrissebb bejegyzésében arra reagált, hogy a Tisza Párt egyik szakértője szerint az induló nyugdíjakat csökkenteni kellene, a nyugdíjak egy részét pedig meg kellene adóztatni. A kormánypárti politikus szerint ez az őszinteség ritka, de legalább világosan megmutatja, milyen irányba vinné az országot Magyar Péter és csapata: vissza a 2010 előtti megszorítások korszakába.
Választást kell nyerni, utána mindent lehet”
– idézte a poszt elején Dömötör, hozzátéve, hogy úgy tűnik, a „minden” alatt ezúttal a nyugdíjak megnyirbálását értik.
A Tisza Párt a Gyurcsány-féle megszorítások felé kacsint
A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjakat csökkenteni kéne”
– mondta a tiszás szakértő, aki szerint az idősek járandóságának egy részét meg kellene adóztatni. Dömötör Csaba szerint mindez egyetlen dolgot bizonyít: Magyar Péterék nem új politikát hoznának, hanem a régi, elutasított világot – a megszorítások és sarcolások korszakát – szeretnék visszaállítani.