Dömötör Csaba szerint az elszigetelődés mantrája végleg megdőlt

Dömötör Csaba szerint az esemény jelentősége nem csupán abban áll, hogy kevés vezetőt hívtak meg a ceremóniára, hanem abban is, hogy az uniós tagállamok közül még kevesebben kaptak meghívást. Ez világosan mutatja, hogy Magyarországot nem kirekesztik, hanem partnerként kezelik a világpolitika egyik legfontosabb színpadán. A bejegyzésben a politikus úgy fogalmazott: a korábban hangoztatott „elszigetelődés-mítosz” nemcsak megdőlt, hanem teljesen el is tűnt. Mint írta, ha a Közel-Keleten működhet a béketerv, akkor van esély arra is, hogy az orosz–ukrán háború rendezésében is működjön.

Dömötör Csaba szerint nagyon sok európai vezető nem kapott meghívást a békecsúcsra.

Fotó: Nagy Máté

Kartonbábuk helyett világpolitika – Dömötör odaszúrt Magyar Péternek

Dömötör Csaba éles kontrasztot állított a világpolitika színpadán komoly tényezőként jelen lévő Orbán Viktor és a hazai közéletben magát bohóccá züllesztő Magyar Péter között.

Vajon miből származhat Magyarországnak több haszna? Ha valaki kamasz dühvel kartonbábukat ráncigál a színpadon, vagy ha valaki a nemzetközi politika kiemelt eseményeinek formálója?”

– tette helyre Dömötör a Tisza-vezért.