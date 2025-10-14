Hírlevél

Dömötör Csaba

Dömötör Csaba szerint az elszigetelődés mantrája végleg megdőlt

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A magyar miniszterelnök meghívása a közel-keleti béketerv aláírására nemcsak diplomáciai siker, hanem egyértelmű üzenet is – írta a Fidesz politikusa. Dömötör Csaba szerint a „Magyarország elszigetelődött” narratíva mára nyomtalanul eltűnt.
Dömötör CsabakartonbábuOrbán ViktorelszigetelődésvilágpolitikabéketárgyalásMagyar Péter

Dömötör Csaba szerint az esemény jelentősége nem csupán abban áll, hogy kevés vezetőt hívtak meg a ceremóniára, hanem abban is, hogy az uniós tagállamok közül még kevesebben kaptak meghívást. Ez világosan mutatja, hogy Magyarországot nem kirekesztik, hanem partnerként kezelik a világpolitika egyik legfontosabb színpadán. A bejegyzésben a politikus úgy fogalmazott: a korábban hangoztatott „elszigetelődés-mítosz” nemcsak megdőlt, hanem teljesen el is tűnt. Mint írta, ha a Közel-Keleten működhet a béketerv, akkor van esély arra is, hogy az orosz–ukrán háború rendezésében is működjön.

Dömötör Csaba
Dömötör Csaba szerint nagyon sok európai vezető nem kapott meghívást a békecsúcsra. 
Fotó: Nagy Máté

Kartonbábuk helyett világpolitika – Dömötör odaszúrt Magyar Péternek

Dömötör Csaba éles kontrasztot állított a világpolitika színpadán komoly tényezőként jelen lévő Orbán Viktor és a hazai közéletben magát bohóccá züllesztő Magyar Péter között.

Vajon miből származhat Magyarországnak több haszna? Ha valaki kamasz dühvel kartonbábukat ráncigál a színpadon, vagy ha valaki a nemzetközi politika kiemelt eseményeinek formálója?”

– tette helyre Dömötör a Tisza-vezért.

Orbán Viktor Trump kitartását méltatta a béketárgyalásokon

 

 

