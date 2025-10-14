Donald Trump Orbán Viktort dicsérte, ami a balliberális közgazdászoknál is lecsapta a biztosítékot

Donald Trump dicsérete a balliberális közgazdászoknál is lecsapta a biztosítékot. Másképp nehéz magyarázni a mai nyilatkozataikat – írta Palóc André a Facebook-bejegyzésében.

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök kezet fog a gázai tűzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában október 13-án.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője kifejtette:

Továbbra is azt mantrázzák, hogy „a forint erősödése Magyar Péter miatt van”. Úgy tűnik, hogy a dili-vonat nem fogy ki az energiából. Pedig ha körülnéznének, ők is látnák, hogy

a pénzügyek rendezettek, a magyar állampapírok nyugaton és keleten is keresettek, a nemzetközi bizalom töretlen, a befektetések folyamatosan érkeznek.

Beszélhetnek bármit a „nagyágyúk” – pontosan tudjuk, hogy mit akarnak. Két út van:

• a családok védelme és adócsökkentés,

• vagy a multik és bankok érdekeinek védelme és adóemelés.

A kormány az előbbit képviseli. Ők viszont minden szakmaiságot félredobva Magyar Pétert és a Tisza Pártot akarják hatalomra segíteni, hiszen ők a multik és az adóemelések pártján állnak. Nem véletlenül igazoltak le egy bankárt is hozzájuk. A céljuk világos: egy Brüsszel-barát kormány, amely engedelmeskedik az EU-nak. De ez csak egyet jelentene: Ukrajna uniós felvételét és a háború kiterjesztését. Mi ezzel szemben a békéért küzdünk. Trump megmutatta, hogy a Közel-Keleten lehetséges a béke — most Európán a sor.

Az igazi eufóriát nem a politikai játszmák, hanem az adja, ha meg tudjuk védeni a családokat, a rezsicsökkentést, és el tudjuk kerülni a háborút – zárta bejegyzését a szóvivő.