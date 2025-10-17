Hírlevél

Mi lesz a válasz? Trump visszautasíthatatlan ajánlatot tett Zelenszkijnek

Vlagyimir Putyin

Donald Trump: Kedveljük Orbán Viktort, jó házigazda lesz!

Magyarország biztonságos ország, és Orbán Viktor miniszterelnök tevékenységének köszönhetően nincsenek olyan problémái, mint más államoknak. Kedveljük Orbán Viktort, jó házigazda lesz! – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök Washingtonban azzal kapcsolatban, hogy a tervek szerint Budapesten rendezik következő személyes találkozóját Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Kedveljük Orbán Viktort, egy nagyon jó vezető, jó házigazda lesz! Magyarország biztonságos ország, és Orbán Viktor miniszterelnök tevékenységének köszönhetően nincsenek olyan problémái, mint más államoknak – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken azzal kapcsolatban, hogy a tervek szerint Budapesten rendezik következő személyes találkozóját Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Donald Trump Volodimir Zelenszkijt fogadta a Fehér Házban (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)
Donald Trump Volodimir Zelenszkijt fogadta a Fehér Házban (Fotó: Alex Brandon/MTI/AP)

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Házban fogadva Donald Trump azt mondta, kétoldalú találkozó lesz, de tartják a kapcsolatot Zelenszkijjel is. Hozzátette, hogy 

a legutóbbi tárgyalásai Vlagyimir Putyinnal azt jelzik, hogy az orosz elnök szeretne véget vetni a háborúnak.

