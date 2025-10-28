Politikai bosszú a Budapesten elhangzott beszéd miatt? Tuskék 25 évre zárnák a volt lengyel minisztert

Tusk emberei akár huszonöt évre leültetnék a Budapesten tartózkodó volt jobboldali lengyel igazságügyi minisztert, miután az kritizálta a lengyel kormányt – írja a Mandiner.
Mint ismert, hétfőn a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatták be a Taking Over című filmet, amely a 2023-as lengyel kormányváltás után a közmédiában végrehajtott személyi és strukturális átszervezés részleteit dolgozza fel. A vetítést követő, Lengyelország aktuális politikai helyzetéről szóló pódiumbeszélgetésen felszólalt Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter is.
Donald Tuskot brüsszeli pórázon tartott politikusnak nevezte, akit szerinte Berlinből irányítanak, aki feladatot hajt végre a harcoló demokrácia elve szerint.
Arra is kitért, hogy Donald Tusk maga is arról beszélt korábban, hogy lesznek olyan tetteik, amelyek nincsenek összhangban a jogszabályokkal, mert civilizáltan elvek mentén nem lehet a jogállamiságot visszaállítani. A lengyel kormányfőről azt mondta, nem tiszteli a jog betűjét, sajátosan értelmezi a jogszabályokat, a jogállamiság számára üres jelszó, valójában megcsúfolja azt. Tusk tehetségtelen rombolása rövid epizód lesz a történelmünkben – tette hozzá Zbigniew Ziobro.
Alig 24 órával később, Waldemar Zurek jelenlegi főügyész, az igazságügyi tárca vezetője elődje mentelmi jogának felfüggesztését és letartóztatását kezdeményezte a parlamentnél.
A főügyészség szóvivője, Anna Adamiak elmondta: az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) politikusa ellen az igazságügyi tárca kötelékében működő Igazságosság Alap ügyében indítottak büntetőeljárást.
Gyanúsítás
Ziobrót azzal gyanúsítják, hogy az előző, a nemzeti konzervatív PiS vezette kormány idején igazságügyi miniszterként „szervezett bűnözői csoportot alapított és irányított”, a minisztériumi hivatalnokokból és köztisztviselőkből is álló szervezet pedig a gyanú szerint több mint 150 millió zlotyt (13,8 milliárd forint) sikkaszthatott el.
Ziobrót elsősorban hivatali visszaéléssel és kötelességmulasztással, összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják.
Adamiak szerint Ziobrót, ha bűnösnek találják, akár 25 évi szabadságvesztésre ítélhetik.
Bartosz Lewandowski, több ellenzéki politikus ügyvédje kedden az X-en azt írta: a Ziobro ellen megfogalmazott gyanú több állítása „olyannak tűnik, mintha valaki kizárólag a médiahatás céljából fogalmazta volna meg”. Kuriózumnak nevezte a sikkasztás vádját, mivel szerinte Ziobro semmilyen haszonra nem tett szert az alap eszközeiből. Abszurdnak nevezte a minisztérium keretében működő szervezett bűnözői csoportról szóló gyanút is.
Tusk és a bosszú
Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke sajtóértekezletén badarságnak és ostobaságnak nevezte az ügyészség által megfogalmazott gyanút. Úgy vélekedett:
A kormánypolitikusok bosszút akarnak állni Ziobrón.
Ziobro a Mandiner megkeresésére egy háttérbeszélgetésen megerősítette:
a jelenlegi letartóztatási utasításnak köze lehet ahhoz, hogy Budapesten kritizálta a Tusk-kormányzatot.
A Mandiner információi szerint Ziobro jelenleg még Budapesten tartózkodik, és saját párttársai is erősen győzködnek arról, hogy inkább maradjon a magyar fővárosban, környezetében azonban úgy írták le nekünk, hogy
nem az a fajta ember, aki feladja, inkább hazamegy és harcol az igazáért.
Zbigniew Bogucki, a lengyel elnöki hivatal főnöke sajtóértekezletén tisztán politikai jellegűnek minősítette a Ziobróval szembeni eljárást.
Mintha valóban egy, az állami berendezkedést aláásni akaró, szervezett bűnözői csoportról lenne szó, de a jelenlegi igazságügyi miniszter részéről
– utalt Bogucki az igazságügyet érintő, Zurek által kezdeményezett intézkedésekre.
Bogucki közölte:
Karol Nawrocki elnök alkotmányos panaszt tett amiatt, hogy Zurek egy október eleji rendeletével módosított azon a törvényen, amely előírja, hogy a perek lefolytatásával megbízott bírói testületeket sorsolással kell összeállítani.
Az új szabály korlátozza a sorsolásos módszert, és a bírói testületek összeállításában nagyobb szerepet kapnak a bírósági elnökök személyi döntései. Bogucki elmondta továbbá: ugyanebben az ügyben ő is ügyészségi bejelentést tett Zurek ellen, mégpedig hatásköri túllépés gyanúja miatt.
Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)