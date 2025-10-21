Döntött a jegybank Monetáris Tanácsa az alapkamatról

A Monetáris Tanács megerősítette, hogy továbbra is elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett – közölte Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, majd hozzátette:

A jelenlegi helyzetértékelésünk alapján a szigorú monetáris kondíciók biztosításával 2027 elejére érhető el fenntarthatóan a 3 százalékos inflációs cél. Az aktuális pénzügyi, gazdasági környezetben a devizapiac stabilitása kulcsfontosságú az inflációs várakozások mérséklésében. Mindezek alapján és a stabilitásorientált megközelítéssel összhangban a Monetáris Tanács a mai ülésén az alapkamatot 6,5 százalékon tartotta, és nem látta indokoltnak előretekintő iránymutatásának megváltoztatását – hangsúlyozta a jegybankelnök.