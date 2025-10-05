Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen áttörés: ez lehet a legelső jel, hogy rák támadta meg a testet

Ukrajna

Dr. Bubó is megszólalt Ukrajna kérdésében, nézze meg a diagnózist!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hihetetlen videó terjed a TikTokon: „Ukrajna nem szuverén ország” – magyarázza Dr. Bubó a videóban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaDr Bubószuverenitás

A videóban Dr. Bubó vitázik „Ursulával”. A párbeszéd középpontjában Ukrajna szuverenitásának kérdése áll, amelyről a professzor karakter világosan fogalmaz:

Ha egy állam léte mások döntésétől függ, bajosan lehet szuverenitásról beszélni.

A videóban a „professzor” arra hívja fel a figyelmet, hogy Ukrajna területének egy jelentős részét elvesztette, azokon nem gyakorol semmiféle ellenőrzést, míg a megmaradt részek működését nyugati pénzügyi segélyek és katonai támogatás tartják fenn.

A megmaradt területek fennmaradását nyugati segélyekből tudja finanszírozni. Katonailag is nagyrészt a nyugati országok döntéseitől függ

– hangzik el a videóban.

A rövid jelenet végén a professzor így foglalja össze mondanivalóját: „A szuverenitás tények és nem érzelmek kérdése.”

@kigyonaklabso Hogy is van ez?#politika #magyarország #ukrajna #foryou #orban ♬ eredeti hang - Kígyónaklábsó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!