A videóban Dr. Bubó vitázik „Ursulával”. A párbeszéd középpontjában Ukrajna szuverenitásának kérdése áll, amelyről a professzor karakter világosan fogalmaz:

Ha egy állam léte mások döntésétől függ, bajosan lehet szuverenitásról beszélni.

A videóban a „professzor” arra hívja fel a figyelmet, hogy Ukrajna területének egy jelentős részét elvesztette, azokon nem gyakorol semmiféle ellenőrzést, míg a megmaradt részek működését nyugati pénzügyi segélyek és katonai támogatás tartják fenn.

A megmaradt területek fennmaradását nyugati segélyekből tudja finanszírozni. Katonailag is nagyrészt a nyugati országok döntéseitől függ

– hangzik el a videóban.

A rövid jelenet végén a professzor így foglalja össze mondanivalóját: „A szuverenitás tények és nem érzelmek kérdése.”