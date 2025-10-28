Dübörög a fake news-gyár: most Orbán Viktor van a célkeresztben

A miniszterelnök politikai igazgatója arról írt, hogy a La Repubblica újságírója az utcán szólította meg Orbán Viktort a magyar kormányfő Giorgia Melonival való találkozója előtt. Az újságíró az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciókra utalva azt kérdezte: „Úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok új, orosz olajra vonatkozó szankciói hibát jelentenek Trump részéről? Beszélt erről vele?”.

Giorgia Meloni olasz kormányfő (j) Orbán Viktor miniszterelnököt fogadja Rómában 2025. október 27-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor a magyar érdekek képviseletét ígérte, nem Trump helyrerakását

Orbán Viktor válaszában egyértelművé tette:

hamarosan Washingtonba utazik, ahol többek között a szankciók kérdését is megvitatja az amerikai elnökkel.

Hangsúlyozta: „Különösen az érdekel,

hogyan tudnánk a magyar gazdaság számára egy működőképes rendszert kialakítani, mivel Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Nélkülük az árak az egekbe szöknének, és súlyos ellátási hiány alakulhatna ki.”

A La Repubblica azonban a kijelentést félreértelmezte, és azt a

hamis látszatot keltette, mintha a miniszterelnök Trump döntését „hibának” nevezte volna, sőt, arról beszélt volna, hogy „megpróbálja visszavonatni a szankciókat”.

„Ez soha nem hangzott el, a lap egyszerűen saját értelmezését adta el idézetként” – szögezte le Orbán Balázs.