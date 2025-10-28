Dübörög a fake news-gyár: most Orbán Viktor van a célkeresztben

A miniszterelnök politikai igazgatója arról írt, hogy a La Repubblica újságírója az utcán szólította meg Orbán Viktort a magyar kormányfő Giorgia Melonival való találkozója előtt. Az újságíró az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciókra utalva azt kérdezte: „Úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok új, orosz olajra vonatkozó szankciói hibát jelentenek Trump részéről? Beszélt erről vele?”.
Orbán Viktor a magyar érdekek képviseletét ígérte, nem Trump helyrerakását
Orbán Viktor válaszában egyértelművé tette:
hamarosan Washingtonba utazik, ahol többek között a szankciók kérdését is megvitatja az amerikai elnökkel.
Hangsúlyozta: „Különösen az érdekel,
hogyan tudnánk a magyar gazdaság számára egy működőképes rendszert kialakítani, mivel Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Nélkülük az árak az egekbe szöknének, és súlyos ellátási hiány alakulhatna ki.”
A La Repubblica azonban a kijelentést félreértelmezte, és azt a
hamis látszatot keltette, mintha a miniszterelnök Trump döntését „hibának” nevezte volna, sőt, arról beszélt volna, hogy „megpróbálja visszavonatni a szankciókat”.
„Ez soha nem hangzott el, a lap egyszerűen saját értelmezését adta el idézetként” – szögezte le Orbán Balázs.
Orbán Balázs: Ez nem újságírás, hanem politikai manipuláció
Hozzátette, ez nem újságírás, hanem tudatos politikai manipuláció: a cél, hogy a békepárti vezetőket egymás ellen fordítsák, és ezzel gyengítsék a háborúval szembeni józan, felelős álláspontot.
Orbán Viktor Washingtonban is a háború mielőbbi lezárását szolgáló erőfeszítéseket fogja képviselni”
– írta Orbán Balázs.
„Várjuk a tárgyalásokat Donald Trumppal, és támogatjuk az Egyesült Államokat minden olyan kezdeményezésben, amely a béke megteremtését szolgálja” – írta a politikai igazgató.