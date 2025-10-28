Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
fake news

Dübörög a fake news-gyár: most Orbán Viktor van a célkeresztben

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A La Repubblica nevű olasz balliberális napilap – majd nyomában a teljes magyar „független-objektív” sajtó – olyasmit adott Orbán Viktor miniszterelnök szájába annak római látogatásán, amit a magyar kormányfő soha nem mondott. Az eset iskolapéldája annak, hogyan próbálja a fake news média megosztani azokat, akik a háborús logika helyett a párbeszédet és a békét képviselik – leplezte le őket Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója kedden a közösségi oldalán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fake newsorosz olajembargóOrbán Viktorbaloldali sajtóDonald TrumpRóma

A miniszterelnök politikai igazgatója arról írt, hogy a La Repubblica újságírója az utcán szólította meg Orbán Viktort a magyar kormányfő Giorgia Melonival való találkozója előtt. Az újságíró az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciókra utalva azt kérdezte: „Úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok új, orosz olajra vonatkozó szankciói hibát jelentenek Trump részéről? Beszélt erről vele?”.

Róma, 2025. október 27. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnököt (b) fogadja Giorgia Meloni olasz kormányfő Rómában 2025. október 27-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Giorgia Meloni olasz kormányfő (j) Orbán Viktor miniszterelnököt fogadja Rómában 2025. október 27-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor a magyar érdekek képviseletét ígérte, nem Trump helyrerakását

Orbán Viktor válaszában egyértelművé tette: 

hamarosan Washingtonba utazik, ahol többek között a szankciók kérdését is megvitatja az amerikai elnökkel. 

Hangsúlyozta: „Különösen az érdekel, 

hogyan tudnánk a magyar gazdaság számára egy működőképes rendszert kialakítani, mivel Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Nélkülük az árak az egekbe szöknének, és súlyos ellátási hiány alakulhatna ki.”

A La Repubblica azonban a kijelentést félreértelmezte, és azt a 

hamis látszatot keltette, mintha a miniszterelnök Trump döntését „hibának” nevezte volna, sőt, arról beszélt volna, hogy „megpróbálja visszavonatni a szankciókat”. 

„Ez soha nem hangzott el, a lap egyszerűen saját értelmezését adta el idézetként” – szögezte le Orbán Balázs.

Álhírt terjeszt a nemzetközi balliberális fakenews-gyár

Orbán Balázs: Ez nem újságírás, hanem politikai manipuláció

Hozzátette, ez nem újságírás, hanem tudatos politikai manipuláció: a cél, hogy a békepárti vezetőket egymás ellen fordítsák, és ezzel gyengítsék a háborúval szembeni józan, felelős álláspontot.

Orbán Viktor Washingtonban is a háború mielőbbi lezárását szolgáló erőfeszítéseket fogja képviselni”

– írta Orbán Balázs.

„Várjuk a tárgyalásokat Donald Trumppal, és támogatjuk az Egyesült Államokat minden olyan kezdeményezésben, amely a béke megteremtését szolgálja” – írta a politikai igazgató.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!