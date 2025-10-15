Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője közölte: már több mint 50 ezer édesanya igényelte az édesanyák szja-mentességét. A támogatás akár 1,3 millió forintot is jelenthet évente egy átlagkeresetű nőnek – írta meg a Magyar Nemzet.

Édesanyák Szja-mentesség: Ennyi pénzt jelent havonta az édesanyák szja-mentessége

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) harminc kérdés-választ állított össze az igényléssel kapcsolatban, segítve azokat, akik online vagy munkáltatójukon keresztül nyilatkoznának. Az első jóváírás már novemberben, az októberi fizetésekben megjelenhet.

A program minden nagycsaládos anyának szól

A kedvezmény minden nőnek jár, aki legalább három gyermek után jogosult, vagy korábban legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra – így felnőtt gyermekek után is érvényesíthető.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kiemelte: a kormány júliusban indította el Európa legnagyobb adócsökkentési programját. A kétgyermekes édesanyák szja-mentessége 2026-ban érkezik, 2029-re pedig már egymillió anya élvezheti a mentességet.

Úgy lehet erős országot építeni, ha erős családok vannak

– fogalmazott Koncz Zsófia. A jövő évi költségvetésben a családtámogatásokra 4802 milliárd forintot, a GDP 5 százalékát fordítja a kormány.

Társadalmi konszenzus az édesanyák szja-mentessége mellett

A Nézőpont Intézet kutatása szerint az emberek 79 százaléka támogatja az intézkedést, és nincs olyan társadalmi csoport, ahol ne lenne legalább kétharmados támogatottsága a többgyermekes édesanyák adómentességének.

Budapesten 69, a diplomások körében 66 százalék a támogatottság, míg vidéken 81, az idősebbek között 84 százalék. A legmagasabb arány az alapfokú végzettségűek körében mérhető, ahol 92 százalék helyesli az intézkedést.

A kutatás szerint még a kormánykritikus fiatalok 76 százaléka is támogatja az adómentességet,

a Fidesz-szavazók körében pedig gyakorlatilag egyöntetű, 95 százalékos az elfogadottság.

Európa legnagyobb családtámogatási rendszere

A édesanyák szja-mentessége program a magyar családpolitika újabb mérföldköve. A kormány célja, hogy 2029-re minden többgyermekes anya mentesüljön a személyi jövedelemadó alól. A támogatás a kormány szerint nemcsak anyagi segítség, hanem a családok megbecsülésének kifejezése is.