Menczer Tamás

Teltházas edzőtábort tart a Harcosok Klubja

Menczer Tamás a Facebookon közzétett videóban számolt be arról, hogy a Harcosok Klubja második edzőtábora teltházas. A politikus szerint a mozgalom egyre nagyobb közösséget kovácsol össze: „Most közel kétszer annyian vagyunk, mint Sátoraljaújhelyen – és csak azért nem többen, mert nem férnek be.”
Menczer TamásHarcosok KlubjaEdzőtábor

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója „Teltház!” felirattal osztott meg egy videót a Facebookon, amelyben a Harcosok Klubja második edzőtáborából jelentkezett.

A Harcosok Klubja második edzőtábort tart, innen jelentkezett be Menczer Tamás (Fotó: Facebook/Menczer Tamás)
A Harcosok Klubja második edzőtábort tart, innen jelentkezett be Menczer Tamás (Fotó: Facebook/Menczer Tamás)

A felvételen Menczer elmondja:

Kedves barátaim, a Harcosok Klubja első edzőtábora is óriási siker volt, néhány héttel ezelőtt Sátoraljaújhelyen 800-an voltunk. Most közel kétszer annyian vagyunk. És csak azért nem vagyunk többen, mert nem férnek többen be. Köszönöm, hogy itt vagytok! Köszönöm, hogy eljöttetek!

Hozzáteszi:

Kedves barátaim, mi a Harcosok Klubjának jelmondata Harcolunk az igazságért, harcolunk a hazugság ellen. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy eljöttetek, higgyétek el, jó lesz! 

 

