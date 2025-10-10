Hírlevél

Rendkívüli

Itt van Putyin nagy bejelentése: így fogja lezárni a háborút

Kelemen Hunor szövetségi elnök nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy az RMDSZ kongresszusán Románia és Magyarország miniszterelnöke is jelen van.
Romániai Magyar Demokrata SzövetségOrbán ViktorkongresszusIlie BolojanRMDSZ

Egységben az erőnk, közösségben a jövőnk! mottóval elkezdődött a Kolozs megyei Zsukiménesben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 17. kongresszusa, melyen 

Orbán Viktor magyar és Ilie Bolojan román miniszterelnök is részt vesz.

Kelemen Hunor (b), az RMDSZ elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook) 

A kétévente tartott (vagyis ezúttal nem tisztújító) küldöttgyűlésen 

megemlékeznek az erdélyi magyar érdekvédelmi szervezet elmúlt 35 évéről és elfogadják a következő évekre szóló stratégiai dokumentumot.

Orbán Viktor: A hazának jövőre szüksége lesz az erdélyi magyarokra

Kelemen Hunor szövetségi elnök nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy az RMDSZ kongresszusán Románia és Magyarország miniszterelnöke is jelen van. Felidézte, a szövetség vállalta, hogy a két ország között összekötő kapocs, híd legyen, mely összeköti a közösségeket, a két nemzetet. Köszöntötte Ilie Bolojan román miniszterelnököt, akit arra kért, hogy vigye véghez az elkezdett munkát, melyben számíthat az RMDSZ támogatására.

Kelemen Hunor megköszönte Orbán Viktor miniszterelnöknek a magyar kormány által az elmúlt 15 évben nyújtott segítséget, 

melyben az erdélyi magyar egyházak, oktatási és kulturális intézmények, civil szervezetek, sportolók, gazdák, magyar emberek részesültek. Hangsúlyozta, hogy az RMDSZ és a magyar kormány közötti stratégiai partnerség a nemzetpolitikai célok azonosságán alapszik.

A kongresszuson Orbán Viktor is beszédet mondott.

 

