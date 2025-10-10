Kelemen Hunor szövetségi elnök nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy az RMDSZ kongresszusán Románia és Magyarország miniszterelnöke is jelen van. Felidézte, a szövetség vállalta, hogy a két ország között összekötő kapocs, híd legyen, mely összeköti a közösségeket, a két nemzetet. Köszöntötte Ilie Bolojan román miniszterelnököt, akit arra kért, hogy vigye véghez az elkezdett munkát, melyben számíthat az RMDSZ támogatására.

Kelemen Hunor megköszönte Orbán Viktor miniszterelnöknek a magyar kormány által az elmúlt 15 évben nyújtott segítséget,

melyben az erdélyi magyar egyházak, oktatási és kulturális intézmények, civil szervezetek, sportolók, gazdák, magyar emberek részesültek. Hangsúlyozta, hogy az RMDSZ és a magyar kormány közötti stratégiai partnerség a nemzetpolitikai célok azonosságán alapszik.

A kongresszuson Orbán Viktor is beszédet mondott.