Egységben az erőnk, közösségben a jövőnk! mottóval elkezdődött a Kolozs megyei Zsukiménesben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 17. kongresszusa, melyen
Orbán Viktor magyar és Ilie Bolojan román miniszterelnök is részt vesz.
A kétévente tartott (vagyis ezúttal nem tisztújító) küldöttgyűlésen
megemlékeznek az erdélyi magyar érdekvédelmi szervezet elmúlt 35 évéről és elfogadják a következő évekre szóló stratégiai dokumentumot.
Kelemen Hunor szövetségi elnök nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy az RMDSZ kongresszusán Románia és Magyarország miniszterelnöke is jelen van. Felidézte, a szövetség vállalta, hogy a két ország között összekötő kapocs, híd legyen, mely összeköti a közösségeket, a két nemzetet. Köszöntötte Ilie Bolojan román miniszterelnököt, akit arra kért, hogy vigye véghez az elkezdett munkát, melyben számíthat az RMDSZ támogatására.
Kelemen Hunor megköszönte Orbán Viktor miniszterelnöknek a magyar kormány által az elmúlt 15 évben nyújtott segítséget,
melyben az erdélyi magyar egyházak, oktatási és kulturális intézmények, civil szervezetek, sportolók, gazdák, magyar emberek részesültek. Hangsúlyozta, hogy az RMDSZ és a magyar kormány közötti stratégiai partnerség a nemzetpolitikai célok azonosságán alapszik.
A kongresszuson Orbán Viktor is beszédet mondott.