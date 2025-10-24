Orbán Viktor irányt jelölt ki, Magyar Péter irányt vesztett a Nézőpont elemzése szerint

Az idei nemzeti ünnep a kormányoldal számára kifejezetten sikeres és lélekerősítő volt Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint– írja a Mandiner. A politológus úgy értékelte, hogy Orbán Viktor beszéde méltóságteljes és egyértelmű volt: a békepártiság és a háborúpártiság közötti választásra helyezte a hangsúlyt. Ezzel szemben a Tisza Párt nagygyűlése csalódást keltett, mert nem kínált irányt és nem adott válaszokat az egyre szkeptikusabbá váló szavazói elvárásokra.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a Nemzeti Menet ünnepségen, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján a budapesti Hősök terén, 2025. október 23-án

(Fotó: MTI/Purger Tamás)

Orbán Viktor lendületben, a kormányoldal önbizalommal ünnepelt

„Az ünnep önbizalmat adott a kormányoldalnak” – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel, aki szerint a Békemenet hatalmas tömeget mozgatott meg, botrány nélkül, lelkesítő légkörben. Orbán Viktor beszédének ereje abban állt, hogy nem csupán a történelmi múltat idézte fel, hanem

egyértelmű politikai üzenetet is megfogalmazott: a küzdelem a béke és a háborús nyomás között zajlik, és Magyarország szuverén álláspontja nem enged a külső befolyásnak

Az elemző szerint ez a keret különösen aktuális az orosz–ukrán háború eszkalációja, a sorkötelezettségről szóló viták és az amerikai diplomáciai nyomás idején, különösen a jövő évi választások tükrében.