Orbán Viktor irányt jelölt ki, Magyar Péter irányt vesztett a Nézőpont elemzése szerint

Az idei nemzeti ünnep a kormányoldal számára kifejezetten sikeres és lélekerősítő volt Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint– írja a Mandiner. A politológus úgy értékelte, hogy Orbán Viktor beszéde méltóságteljes és egyértelmű volt: a békepártiság és a háborúpártiság közötti választásra helyezte a hangsúlyt. Ezzel szemben a Tisza Párt nagygyűlése csalódást keltett, mert nem kínált irányt és nem adott válaszokat az egyre szkeptikusabbá váló szavazói elvárásokra.
Orbán Viktor lendületben, a kormányoldal önbizalommal ünnepelt
„Az ünnep önbizalmat adott a kormányoldalnak” – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel, aki szerint a Békemenet hatalmas tömeget mozgatott meg, botrány nélkül, lelkesítő légkörben. Orbán Viktor beszédének ereje abban állt, hogy nem csupán a történelmi múltat idézte fel, hanem
egyértelmű politikai üzenetet is megfogalmazott: a küzdelem a béke és a háborús nyomás között zajlik, és Magyarország szuverén álláspontja nem enged a külső befolyásnak
Az elemző szerint ez a keret különösen aktuális az orosz–ukrán háború eszkalációja, a sorkötelezettségről szóló viták és az amerikai diplomáciai nyomás idején, különösen a jövő évi választások tükrében.
Sok beszédnek sok az alja – Magyar Péter esetében különösen
A Nézőpont Intézet elemzése szerint a Tisza Párt rendezvénye ezzel szemben irányt vesztett volt.
Magyar Péter nem azt adta a Tisza-szavazóknak, amit vártak tőle”
– értékelt a politológus. Bár a Tisza vezére ismét bejelentette győzelmi ambícióit és novembertől újabb országjárást ígért, a konkrétumok elmaradtak:
nem beszélt a jelöltállításról, kormányzati vízióról vagy az utóbbi hetek vitás ügyeiről, mint az adóemelési és nyugdíjadóztatási felvetések.
A beszéd hosszúra nyúlt, szétesett, és a Tisza vezetője fáradtnak tűnt – állapítja meg az elemző.
Magyar Péter sosem lesz az új Orbán, legfeljebb az új Gyurcsány
A Tisza-tanácsadók célja állítólag az volt, hogy Magyar Pétert „új Orbánként” pozicionálják. Mráz szerint azonban ez a stratégia már Fekete-Győr András és Márki-Zay Péter esetében is kudarcot vallott.
Nem értem, miért gondolják, hogy az Orbán-ellenességre épített tábor újra és újra el akar fogadni egy »új Orbánt«”
– jelentette ki Mráz.
A valóságban a politológus szerint Magyar Péter sokkal inkább „új Gyurcsányként” viselkedik: retorikailag ügyes, képes lelkesíteni a baloldali szavazókat, de politikája kizárólag az Orbán-ellenességre épül, világos értékrend és jövőkép nélkül. Programját – amely megszorításokat és a brüsszeli kurzus kritikátlan támogatását jelentené – szándékosan rejti el, mert tisztában van vele, hogy az nemcsak országosan bukhat meg, hanem saját politikai jövőjét is alááshatja.