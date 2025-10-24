Hírlevél

Rendkívüli!

Sokkoló részletek derültek ki Trump és Putyin beszélgetéséről

Orbán Viktor

Orbán Viktor irányt jelölt ki, Magyar Péter irányt vesztett a Nézőpont elemzése szerint

36 perce
Olvasási idő: 6 perc
A kormányoldal október 23-án önbizalommal telve demonstrált, míg Magyar Péter beszéde fáradt, iránytalan és tartalmilag kiüresedett volt – derül ki a Nézőpont Intézet elemzéséből. Mráz Ágoston Sámuel meglátása szerint Orbán Viktor újra lendületben van, ezzel szemben a Tisza Párt vezetője nem adott választ híveinek a hogyan tovább kérdésére.
Orbán ViktorTisza PártBékemenetMráz ÁgostonFidesz-KDNPNézőpont IntézetMagyar Péter

Az idei nemzeti ünnep a kormányoldal számára kifejezetten sikeres és lélekerősítő volt Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint– írja a Mandiner. A politológus úgy értékelte, hogy Orbán Viktor beszéde méltóságteljes és egyértelmű volt: a békepártiság és a háborúpártiság közötti választásra helyezte a hangsúlyt. Ezzel szemben a Tisza Párt nagygyűlése csalódást keltett, mert nem kínált irányt és nem adott válaszokat az egyre szkeptikusabbá váló szavazói elvárásokra.

Budapest, 2025. október 23. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a Nemzeti Menet címmel megrendezett ünnepségén az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a budapesti Hősök terén 2025. október 23-án. MTI/Purger Tamás
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a Nemzeti Menet ünnepségen, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján a budapesti Hősök terén, 2025. október 23-án
(Fotó: MTI/Purger Tamás)

Orbán Viktor lendületben, a kormányoldal önbizalommal ünnepelt

„Az ünnep önbizalmat adott a kormányoldalnak” – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel, aki szerint a Békemenet hatalmas tömeget mozgatott meg, botrány nélkül, lelkesítő légkörben. Orbán Viktor beszédének ereje abban állt, hogy nem csupán a történelmi múltat idézte fel, hanem 

egyértelmű politikai üzenetet is megfogalmazott: a küzdelem a béke és a háborús nyomás között zajlik, és Magyarország szuverén álláspontja nem enged a külső befolyásnak

Az elemző szerint ez a keret különösen aktuális az orosz–ukrán háború eszkalációja, a sorkötelezettségről szóló viták és az amerikai diplomáciai nyomás idején, különösen a jövő évi választások tükrében.

Kiszelly Zoltán: Október 23-át a Fidesz és a Békemenet nyerte - Magyar Péter lendülete megtört

Sok beszédnek sok az alja – Magyar Péter esetében különösen

A Nézőpont Intézet elemzése szerint a Tisza Párt rendezvénye ezzel szemben irányt vesztett volt. 

Magyar Péter nem azt adta a Tisza-szavazóknak, amit vártak tőle” 

– értékelt a politológus. Bár a Tisza vezére ismét bejelentette győzelmi ambícióit és novembertől újabb országjárást ígért, a konkrétumok elmaradtak: 

nem beszélt a jelöltállításról, kormányzati vízióról vagy az utóbbi hetek vitás ügyeiről, mint az adóemelési és nyugdíjadóztatási felvetések.

 A beszéd hosszúra nyúlt, szétesett, és a Tisza vezetője fáradtnak tűnt – állapítja meg az elemző.

Orbán Viktor
Mráz Ágoston úgy véli, Magyar Péterből sosem lesz az „új Orbán Viktor” (forrás: YouTube)

Magyar Péter sosem lesz az új Orbán, legfeljebb az új Gyurcsány 

A Tisza-tanácsadók célja állítólag az volt, hogy Magyar Pétert „új Orbánként” pozicionálják. Mráz szerint azonban ez a stratégia már Fekete-Győr András és Márki-Zay Péter esetében is kudarcot vallott. 

Nem értem, miért gondolják, hogy az Orbán-ellenességre épített tábor újra és újra el akar fogadni egy »új Orbánt«” 

– jelentette ki Mráz.

A valóságban a politológus szerint Magyar Péter sokkal inkább „új Gyurcsányként” viselkedik: retorikailag ügyes, képes lelkesíteni a baloldali szavazókat, de politikája kizárólag az Orbán-ellenességre épül, világos értékrend és jövőkép nélkül. Programját – amely megszorításokat és a brüsszeli kurzus kritikátlan támogatását jelentené – szándékosan rejti el, mert tisztában van vele, hogy az nemcsak országosan bukhat meg, hanem saját politikai jövőjét is alááshatja.

 

