Rendkívüli

Elítélt drogos Magyar Péter személyes videósa – videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Magyar Péter személyi videósa elítélt bűnöző, akit kábítószer-birtoklás miatt egy év börtönbüntetésre ítéltek – hívta fel a figyelmet Budai Gyula a közösségi oldalán. A Fidesz országgyűlési képviselője feltette a kellemetlen kérdést: vajon a Tisza Párt elnökének hogy nincs erről tudomása?
Vajon Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének van tudomása arról, hogy Országh Kornél – Magyar Péter személyi videósa – kábítószer-birtoklás bűntette miatt egy év börtönbüntetést kapott? – hangsúlyozta Budai Gyula.

A politikus a közösségi oldalán közzétett videóhoz azt írta: 

Magyar Péter videósa, Országh Kornél irányította Kötcsén az M1 riportere, Császár Attila ellen irányuló lincselést.

A Tenyek.hu emlékeztet: Magyar Péter személyi videósa ellen eddig két jogerős bírósági ítélet született, ittas járművezetés vétsége és kábítószer birtoklásának bűntette miatt.

Pénzbüntetés és felfüggesztett börtönbüntetés volt a bírósági ítélet. Gondolom, hogy Magyar Péter erről sem tudott semmit?! Csak kérdezem” 

– tette hozzá a fideszes képviselő.

 

