Elítélt drogos Magyar Péter személyes videósa – videó

Vajon Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének van tudomása arról, hogy Országh Kornél – Magyar Péter személyi videósa – kábítószer-birtoklás bűntette miatt egy év börtönbüntetést kapott? – hangsúlyozta Budai Gyula.

A politikus a közösségi oldalán közzétett videóhoz azt írta:

Magyar Péter videósa, Országh Kornél irányította Kötcsén az M1 riportere, Császár Attila ellen irányuló lincselést.

A Tenyek.hu emlékeztet: Magyar Péter személyi videósa ellen eddig két jogerős bírósági ítélet született, ittas járművezetés vétsége és kábítószer birtoklásának bűntette miatt.

Pénzbüntetés és felfüggesztett börtönbüntetés volt a bírósági ítélet. Gondolom, hogy Magyar Péter erről sem tudott semmit?! Csak kérdezem”

– tette hozzá a fideszes képviselő.