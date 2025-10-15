Elszólta magát a Tisza Párt szakértője: túl bőkezű a nyugdíjrendszer, vissza kellene vágni a juttatásokat!

Az Ellenpont szerint Simonovits korábban az ATV Egyenes beszéd című műsorában arról beszélt, hogy a Tisza Párthoz tartozik, és a nyugdíjkorhatár emelése, valamint a Nők40 eltörlése csak a választások megnyerése után valósítható meg. A közgazdász azt állítja, hogy a rendszer „igazságosabbá” válna, ha a magasabb nyugdíjakat plusz tíz–húsz százalékkal megadóztatnák.

A Tisz Párt szkértője szerint vissza kellene a fogni az induló nyugdíjakat.

A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak relatíve magasak, ezeket csökkenteni kéne”

– mondta Simonovits András egy interjúban, ahol a degresszió, vagyis a magas nyugdíjak fokozott megadóztatása mellett érvelt. A nyugdíjak „visszavágása” tehát nemcsak elvi kérdés: a Tisza-közeli szakértő nyíltan felvetette a jelentős csökkentés lehetőségét, anélkül, hogy pontosan meghatározta volna, mi számít „magas” nyugdíjnak.

A Tisza-csomag több ponton is megszorítaná a nyugdíjasokat

Az Ellenpont emlékeztet: nem Simonovits az egyetlen Tisza-közeli szakértő, aki a nyugdíjasokat érintő szigorításokról beszélt. Petschnig Mária Zita a 13. havi nyugdíj megkurtítását, Surányi György pedig annak teljes eltörlését javasolta, mondván, „semmilyen alapja nincs” az extra juttatásnak. Korábbi kiszivárgott tervek szerint a Tisza háromkulcsos adórendszert is bevezetne, amely aránytalanul sújtaná a nyugdíj mellett dolgozókat. Egy 40 éve praktizáló orvos például a 33 százalékos adósávba esne, ami éves szinten több mint 3 millió forintos nettócsökkenést eredményezne.