Az emberi méltóság védelme mellett állt ki a Magyar Teátrumi Társaság

Nyílt levélben kérte számon a budapesti Fidesz-frakció képviselője, Gulyá Gergely Kristóf, hogy a Pro Cultura Urbis Közalapítvány vezetői közpénzből támogatták az Átrium színház legújabb, nagy felháborodást keltő előadását. A botrányt Pintér Béla új – többek szerint az emberi méltóság sárba tiprásával készült – rendezése váltotta ki, amelyben a Schmidt Máriát idéző „Schanda Vera” nevű karaktert egy férfi alakítja női jelmezben, majd a darab során ládába zárják és bottal agyonverik.
A botrányos előadás után nem csitul a közfelháborodás az Átriumban bemutatott, Schmidt Máriát szimbolikusan agyonütő előadás miatt. A Magyar Teátrumi Társaság is közleményt bocsátott ki, amelyet változtatás nélkül közlünk:
A Magyar Teátrumi Társaság közleménye
A művészet szabadságáról, felelősségéről és az erőszakmentes kulturális párbeszédről
A Magyar Teátrumi Társaság meggyőződése, hogy a művészet szabadsága a demokratikus társadalom egyik alapköve. Ugyanakkor e szabadság gyakorlása elválaszthatatlan a művészi és emberi felelősségtől.
A színház a találkozás tere: gondolaté, párbeszédé és érzelemé. A művészet igazi ereje abban rejlik, hogy képes a megértés és az empátia felé vezetni, nem pedig a gyűlölet vagy a megosztottság irányába.
A Magyar Teátrumi Társaság ezért elutasít minden olyan megnyilvánulást, amely a művészi kifejezés szabadságát az emberi méltóság megsértésére vagy szimbolikus erőszak gyakorlására használja.
Meggyőződésünk, hogy a magyar színházi közösség képes a nézetkülönbségeket tisztelettel, méltósággal és szakmai igényességgel kezelni. A Magyar Teátrumi Társaság továbbra is elkötelezett abban, hogy ennek a párbeszédnek nyitott, biztonságos és értékalapú keretet biztosítson.
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy
a művészet – függetlenül annak finanszírozási formájától – nem válhat a gyűlöletkeltés, az erőszak vagy a vallási és emberi meggyőződések megszégyenítésének eszközévé.
A kulturális élet felelőssége, hogy a szabadságot ne a rombolás, hanem az építés szolgálatába állítsa.
A Magyar Teátrumi Társaság arra hívja a színházi szakma szereplőit, az alkotókat és a döntéshozókat, hogy közösen lépjenek fel a művészet hitelességének, az emberi méltóság védelmének és az erőszakmentes kulturális párbeszédnek az érdekében.
Budapest, 2025. október 29.
Magyar Teátrumi Társaság
Az emberi méltóság és az ellenzéki közbeszéd
Nem ez az első reakció a felháborító ügyben, ahogyan korábban írtuk, Szentkirályi Alexandra a fővárosi Fidesz frakcióvezetője élesen bírálta az ellenzéket a történtek miatt, ahogyan fogalmazott:
„Lépésről-lépésre egyre agresszívebb az ellenzéki közbeszéd, lassan már minden szinten mérgezi a mindennapjainkat.”
Az ügyet tovább súlyosbítja az a tény, hogy a Pro Cultura Urbis Közalapítvány vezetői közpénzből támogatták a botrányt keltő előadást. Emiatt a Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselője, Gulyás Gergely Kristóf nyílt levélben fordult
Nagy Ervinhez, a közalapítvány kuratóriumi tagjához, aki önmagát az erőszakot meghonosító Magyar Péter legnagyobb támogatójának vallja.