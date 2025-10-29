Az emberi méltóság védelme mellett állt ki a Magyar Teátrumi Társaság

Nyílt levélben kérte számon a budapesti Fidesz-frakció képviselője, Gulyá Gergely Kristóf, hogy a Pro Cultura Urbis Közalapítvány vezetői közpénzből támogatták az Átrium színház legújabb, nagy felháborodást keltő előadását. A botrányt Pintér Béla új – többek szerint az emberi méltóság sárba tiprásával készült – rendezése váltotta ki, amelyben a Schmidt Máriát idéző „Schanda Vera” nevű karaktert egy férfi alakítja női jelmezben, majd a darab során ládába zárják és bottal agyonverik.

Az Átrium színház legújabb, nagy felháborodást keltő előadása – amelyben a Schmidt Máriát idéző „Schanda Vera” nevű karaktert egy férfi alakítja női jelmezben, majd a darab során ládába zárják és bottal agyonverik – számos közéleti szereplőt megszólalásra késztetett. Az emberi méltóság védelme és az erőszakmentes kulturális párbeszéd fontosságára szólított fel a Magyar Teátrumi Társaság közleményében.

A botrányos előadás után nem csitul a közfelháborodás az Átriumban bemutatott, Schmidt Máriát szimbolikusan agyonütő előadás miatt. A Magyar Teátrumi Társaság is közleményt bocsátott ki, amelyet változtatás nélkül közlünk:

A Magyar Teátrumi Társaság közleménye

A művészet szabadságáról, felelősségéről és az erőszakmentes kulturális párbeszédről

A Magyar Teátrumi Társaság meggyőződése, hogy a művészet szabadsága a demokratikus társadalom egyik alapköve. Ugyanakkor e szabadság gyakorlása elválaszthatatlan a művészi és emberi felelősségtől.

A színház a találkozás tere: gondolaté, párbeszédé és érzelemé. A művészet igazi ereje abban rejlik, hogy képes a megértés és az empátia felé vezetni, nem pedig a gyűlölet vagy a megosztottság irányába.

A Magyar Teátrumi Társaság ezért elutasít minden olyan megnyilvánulást, amely a művészi kifejezés szabadságát az emberi méltóság megsértésére vagy szimbolikus erőszak gyakorlására használja.

Meggyőződésünk, hogy a magyar színházi közösség képes a nézetkülönbségeket tisztelettel, méltósággal és szakmai igényességgel kezelni. A Magyar Teátrumi Társaság továbbra is elkötelezett abban, hogy ennek a párbeszédnek nyitott, biztonságos és értékalapú keretet biztosítson.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy

a művészet – függetlenül annak finanszírozási formájától – nem válhat a gyűlöletkeltés, az erőszak vagy a vallási és emberi meggyőződések megszégyenítésének eszközévé.

A kulturális élet felelőssége, hogy a szabadságot ne a rombolás, hanem az építés szolgálatába állítsa.

A Magyar Teátrumi Társaság arra hívja a színházi szakma szereplőit, az alkotókat és a döntéshozókat, hogy közösen lépjenek fel a művészet hitelességének, az emberi méltóság védelmének és az erőszakmentes kulturális párbeszédnek az érdekében.