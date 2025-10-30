Energia-szakértőnek csapott fel Ruszin-Szendi Romulusz, de csúnyán felsült

Magyar Péter bal keze, Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt elnökéhez hasonlóan ismeretlen terepre tévedt – írta Czepek Gábor egyik Facebook-posztjában azokról a nyilatkozatokról, amelyeket a honvédség egykori parancsnoka tett. Ruszin-Szendi a közösségi oldalán két írást is közölt a témában, a legkirívóbb állításokat vette sorra, és tette helyre az államtitkár – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Ruszin-Szendi Romulusz itt még vezérkari főnökként egy hadgyakorlaton (Kép forrása: Facebook)

Szó sincs Orbán Viktor állítólagos elszigeteltségéről

A bukott vezérkari főnök a miniszterelnökről fogalmazott meg vaskos véleményt : „A világ kezdi elveszíteni a türelmét Orbán Viktorral szemben” – állította Ruszin-Szendi, miközben a miniszterelnök nemrég találkozott XIV. Leó pápával, Giorgia Meloni olasz kormányfővel, a jövő héten pedig Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal Washingtonban. Ezzel szemben a háborúpárti EU-fősodor önmagát szigeteli el, nincs nagyhatalmi tárgyalópartnere sem keleten, sem nyugaton – részletezi a felvetésre reagálva Czepek Gábor.

Ruszin-Szendi energetikai megmondóembernek állt – de megbukott

„Az olaj- és gázellátás nem fizikai kérdés” – írta a Tisza Párt embere, ám ezt az állítását legutóbb éppen

kedden cáfolta meg a valóság, amikor a horvát Janaf technikai okokra hivatkozva leállította az olajszállítást a Slovnaft és a Mol pozsonyi finomítójába.

Czepek Gábor erre reagálva kifejtette: egy vezeték lenne csak (a horvát Adria-vezeték), ha Ruszin-Szendi Romulusz lezárná a Barátság kőolajvezetéket. „Két cső több, mint egy; pláne, ha az az egy rendre elbukott a kapacitásteszteken. Félreértés ne essék, nekünk jó, ha az Adria-vezeték működik, de akkor működjön és üzembiztosan működjön.”

Emlékeztetett arra is, hogy