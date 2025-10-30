Energia-szakértőnek csapott fel Ruszin-Szendi Romulusz, de csúnyán felsült

Magyar Péter bal keze, Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt elnökéhez hasonlóan ismeretlen terepre tévedt – írta Czepek Gábor egyik Facebook-posztjában azokról a nyilatkozatokról, amelyeket a honvédség egykori parancsnoka tett. Ruszin-Szendi a közösségi oldalán két írást is közölt a témában, a legkirívóbb állításokat vette sorra, és tette helyre az államtitkár – szúrta ki a Magyar Nemzet.
Szó sincs Orbán Viktor állítólagos elszigeteltségéről
A bukott vezérkari főnök a miniszterelnökről fogalmazott meg vaskos véleményt : „A világ kezdi elveszíteni a türelmét Orbán Viktorral szemben” – állította Ruszin-Szendi, miközben a miniszterelnök nemrég találkozott XIV. Leó pápával, Giorgia Meloni olasz kormányfővel, a jövő héten pedig Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal Washingtonban. Ezzel szemben a háborúpárti EU-fősodor önmagát szigeteli el, nincs nagyhatalmi tárgyalópartnere sem keleten, sem nyugaton – részletezi a felvetésre reagálva Czepek Gábor.
Ruszin-Szendi energetikai megmondóembernek állt – de megbukott
„Az olaj- és gázellátás nem fizikai kérdés” – írta a Tisza Párt embere, ám ezt az állítását legutóbb éppen
kedden cáfolta meg a valóság, amikor a horvát Janaf technikai okokra hivatkozva leállította az olajszállítást a Slovnaft és a Mol pozsonyi finomítójába.
Czepek Gábor erre reagálva kifejtette: egy vezeték lenne csak (a horvát Adria-vezeték), ha Ruszin-Szendi Romulusz lezárná a Barátság kőolajvezetéket. „Két cső több, mint egy; pláne, ha az az egy rendre elbukott a kapacitásteszteken. Félreértés ne essék, nekünk jó, ha az Adria-vezeték működik, de akkor működjön és üzembiztosan működjön.”
Emlékeztetett arra is, hogy
míg 2010-ben még csak két gázösszeköttetése volt Magyarországnak, ma hat, és épül a szlovén kapcsolat is, hiszen a szempontrendszer világos: minél több útvonalat fenntartani, és a legolcsóbb forrásból beszerezni.
Több irányba is nyitott Magyarország
Maradva az energiaellátás témájánál, Magyar Péter bal keze azt is állította, hogy
„a magyar kormányt vak lojalitás fűzi Moszkvához”, amelyet ezzel zsarolási lehetőséghez juttat.
A miniszterhelyettes azonban rámutatott, hogy a brit Shelltől és a francia Engie-től is vásárolunk energiahordozót, ezenkívül az MVM részesedést vásárolt az azeri Shah Deniz gázmezőben. Mindezek mellett amerikai energiahordozók behozatalról (cseppfolyósított gáz, LNG) is folynak a tárgyalások, és kínai autóipari és energiatárolási beruházások is folyamatban vannak. Mindemellett kiemelendő, hogy az orosz szállítások mindig a vállaltaknak megfelelően folytak, noha az ukránok többször is megpróbálták kiiktatni a Barátság vezetéket az utóbbi időkben.