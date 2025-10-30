Energia-szakértőnek csapott fel Ruszin-Szendi Romulusz, de csúnyán felsült

Hírlevél

Hatalmas bakot lőtt Magyar Péter többszörösen is megbukott embere. Ruszin-Szendi Romulusz a minap gazdasági és energetikai kérdésekben nyilvánult meg, olyanokat mondott, hogy Orbán Viktor „elszigetelődött”, az „olajszállítás nem fizikai kérdés”, és „energiaügyben a kormány csak az oroszokban bízik”. A vezérkari főnökből botránypolitikussá váló Ruszin-Szendit mindenben cáfolják a tények, ezért most meg is kapta a felkészületlenségére keményen rámutató választ.
Magyar Péter bal keze, Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt elnökéhez hasonlóan ismeretlen terepre tévedt – írta Czepek Gábor egyik Facebook-posztjában azokról a nyilatkozatokról, amelyeket a honvédség egykori parancsnoka tett. Ruszin-Szendi a közösségi oldalán két írást is közölt a témában, a legkirívóbb állításokat vette sorra, és tette helyre az államtitkár – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Magyar Péter
Ruszin-Szendi Romulusz itt még vezérkari főnökként egy hadgyakorlaton (Kép forrása: Facebook)

Szó sincs Orbán Viktor állítólagos elszigeteltségéről

A bukott vezérkari főnök a miniszterelnökről fogalmazott meg vaskos véleményt : „A világ kezdi elveszíteni a türelmét Orbán Viktorral szemben” – állította Ruszin-Szendi, miközben a miniszterelnök nemrég találkozott XIV. Leó pápával, Giorgia Meloni olasz kormányfővel, a jövő héten pedig Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal Washingtonban. Ezzel szemben a háborúpárti EU-fősodor önmagát szigeteli el, nincs nagyhatalmi tárgyalópartnere sem keleten, sem nyugaton – részletezi a felvetésre reagálva Czepek Gábor

Ruszin-Szendi energetikai megmondóembernek állt – de megbukott

„Az olaj- és gázellátás nem fizikai kérdés” – írta a Tisza Párt embere, ám ezt az állítását legutóbb éppen

kedden cáfolta meg a valóság, amikor a horvát Janaf technikai okokra hivatkozva leállította az olajszállítást a Slovnaft és a Mol pozsonyi finomítójába. 

Czepek Gábor erre reagálva kifejtette: egy vezeték lenne csak (a horvát Adria-vezeték), ha Ruszin-Szendi Romulusz lezárná a Barátság kőolajvezetéket. „Két cső több, mint egy; pláne, ha az az egy rendre elbukott a kapacitásteszteken. Félreértés ne essék, nekünk jó, ha az Adria-vezeték működik, de akkor működjön és üzembiztosan működjön.” 

Emlékeztetett arra is, hogy 

míg 2010-ben még csak két gázösszeköttetése volt Magyarországnak, ma hat, és épül a szlovén kapcsolat is, hiszen a szempontrendszer világos: minél több útvonalat fenntartani, és a legolcsóbb forrásból beszerezni.

Nem tud leállni – egyre felháborítóbb kijelentéseket tesz Ruszin-Szendi

Több irányba is nyitott Magyarország

Maradva az energiaellátás témájánál, Magyar Péter bal keze azt is állította, hogy 

„a magyar kormányt vak lojalitás fűzi Moszkvához”, amelyet ezzel zsarolási lehetőséghez juttat. 

A miniszterhelyettes azonban rámutatott, hogy a brit Shelltől és a francia Engie-től is vásárolunk energiahordozót, ezenkívül az MVM részesedést vásárolt az azeri Shah Deniz gázmezőben. Mindezek mellett amerikai energiahordozók behozatalról (cseppfolyósított gáz, LNG) is folynak a tárgyalások, és kínai autóipari és energiatárolási beruházások is folyamatban vannak. Mindemellett kiemelendő, hogy az orosz szállítások mindig a vállaltaknak megfelelően folytak, noha az ukránok többször is megpróbálták kiiktatni a Barátság vezetéket az utóbbi időkben.

