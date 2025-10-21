Az EU háborúpárti többsége ismét hazánkra támadt

Kilencedik alkalommal hallgatták meg Magyarországot a 7-es cikk szerinti eljárásban. Kilencedik alkalommal ugyanaz a forgatókönyv ismétlődik: politikai vádak, ideológiai elvárások és kettős mérce – írta Bóka János a Facebook-bejegyzésében. Az európai uniós ügyekért felelős miniszter hozzátette:

Az elmúlt években a magyar kormány rendszeres politikai támadások kereszttüzében állt. Előbb a migrációval kapcsolatos döntéseink, majd a gyermekek védelme miatt próbáltak nyomást gyakorolni ránk – most pedig azért, mert a béke pártján állunk és nem támogatjuk Ukrajna gyorsított tagságát.

Az Európai Unió háborúpárti többsége a 7-es cikket kezdettől fogva politikai eszközként használja, hogy megbüntesse azokat, akik nem hajlandók beállni a sorba.

Mi azonban továbbra is kitartunk a békepárti álláspontunk mellett, megvédjük a nemzeti érdekeinket, és nem engedünk a politikai nyomásnak. Amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, a döntések Budapesten születnek, nem Brüsszelben – hangsúlyozta a miniszter.