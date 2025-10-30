Európa háborús lázban ég. Egyre több uniós országban vezetik vissza a sorkatonaságot, megtelnek a kaszárnyák, a fiatalokat pedig ismét katonai szolgálatra kötelezik – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette:

Ez nem a béke felé vezető út – épp ellenkezőleg. Ez a háborúpárti politika része, amit Brüsszel évek óta tudatosan épít: a fegyverszállítások, a szankciós kényszerpálya és a békepártiakra nehezedő politikai nyomásgyakorlás olyan spirált indított el, amely mára oda vezetett, hogy az európai országok sorra vezetik be a katonai sorkötelezettséget. Háborúra készítik a saját országaikat. Horvátországban már ettől az évtől újra kötelezővé teszik a katonai szolgálatot, Németországban 2026 januárjától tervezik az újbóli bevezetést, Lettországban pedig már 2023-ban visszaállt a rendszer. Európa háborúra készül.

Magyarország másként gondolkodik. Mi a szuverenitás és a béke hívei vagyunk. Hiába mondanak bármit a háborúpártiak, a béke nem gyengeség, hanem stratégiai erő. Nekünk a jövőben is a magyar érdek az első! – zárta a bejegyzését a miniszterelnök politikai igazgatója.