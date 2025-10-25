Orbán Balázs kifigurázta Brüsszelt: „Köszi, máris sokkal jobb minden”

Európa hanyatlása újabb szimbolikus pillanatot kapott – Orbán Balázs szerint. A miniszterelnök politikai igazgatója a legújabb Facebook posztjában osztott meg egy videót, amelyben az Európai Parlament képviselői az egységes USB-C-s kábel bevezetésének örülnek.

Európa hanyatlása: Orbán Balázs szerint az USB-C döntés nem állítja meg a folyamatot Fotó: MTI/Ruprech Judit

Orbán Balázs a felvételhez csak ennyit írt: „Köszi, máris sokkal jobb minden.” A bejegyzés egyértelmű iróniával utal arra, hogy szerinte az uniós döntéshozók elhanyagolják a valódi problémákat, miközben Európa hanyatlása látványosan folytatódik.

Az elmúlt hónapokban több elemzés is arra mutatott rá, hogy az európai gazdaság növekedése lelassult, miközben a versenyképesség világszinten gyengül.