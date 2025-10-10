Hírlevél

Donald Trump reagált Putyin állítására

Eva Vlaardingerbroek

A kereszt a ti legnagyobb erőtök – holland politikai kommentátor üzent a magyaroknak

A kereszténység fontosságáról beszélt egy neves holland politikai kommentátor – ez derül ki Orbán Balázs videójából. Eva Vlaardingerbroek szerint a kereszt adja Magyarország legnagyobb erejét a mai Európában.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egy új videójában a holland politikai kommentátor, Eva Vlaardingerbroek üzen a magyaroknak. A fiatal konzervatív szerint az Európai Unió tudatosan és dokumentumaiban is leírva tagadja a kereszténység létezését, ezzel pedig elvágja magát civilizációnk forrásától. Vlaardingerbroek hangsúlyozta: Magyarország éppen azért tud erős maradni, mert megőrzi keresztény alapjait és hű marad történelmi örökségéhez.

Eva Vlaardingerbroek
Eva Vlaardingerbroek a kereszténység fontosságáról üzent Magyarországnak.
Fotó: Gage Skidmore / Wikimedia

„Ez a ti legnagyobb erőtök”

A holland kommentátor szerint a magyar nemzet legfőbb ereje az, hogy nem enged a nyomásnak, és megőrzi hitét, amely szerinte nemcsak pajzs, hanem iránytű is a jövő számára. 

Éppen ezért az, hogy Magyarország keresztény nemzet, és hű marad ehhez az örökségéhez, ez a ti legnagyobb erőtök, a legerősebb fegyveretek” 

– mondta Eva Vlaardingerbroek.

