A kereszt a ti legnagyobb erőtök – holland politikai kommentátor üzent a magyaroknak

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egy új videójában a holland politikai kommentátor, Eva Vlaardingerbroek üzen a magyaroknak. A fiatal konzervatív szerint az Európai Unió tudatosan és dokumentumaiban is leírva tagadja a kereszténység létezését, ezzel pedig elvágja magát civilizációnk forrásától. Vlaardingerbroek hangsúlyozta: Magyarország éppen azért tud erős maradni, mert megőrzi keresztény alapjait és hű marad történelmi örökségéhez.

Eva Vlaardingerbroek a kereszténység fontosságáról üzent Magyarországnak.

Fotó: Gage Skidmore / Wikimedia

„Ez a ti legnagyobb erőtök”

A holland kommentátor szerint a magyar nemzet legfőbb ereje az, hogy nem enged a nyomásnak, és megőrzi hitét, amely szerinte nemcsak pajzs, hanem iránytű is a jövő számára.

Éppen ezért az, hogy Magyarország keresztény nemzet, és hű marad ehhez az örökségéhez, ez a ti legnagyobb erőtök, a legerősebb fegyveretek”

– mondta Eva Vlaardingerbroek.