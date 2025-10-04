„Ez tényleg óriási” – Forsthoffer Ágnes bizonytalanságán nevet az internet

A Fidesz politikusa, Menczer Tamás újabb bejegyzést tett közzé közösségi oldalán, amelyben egy rövid részletet mutatott meg a Harcosok Órája című műsorból. A beszélgetés középpontjában a Tisza Párt alelnöke, Forsthoffer Ágnes állt.

Menczer Tamás. Fotó: Magyar Nemzet

Forsthoffer Ágnes bizonytalansága

A politikusnő a műsorban maga vallotta be, hogy fogalma sincs, indul-e a választáson, illetve lesz-e egyáltalán körzete. Ez a nyilatkozat sokak szerint a Tisza Párt felkészületlenségét és komolytalanságát mutatja.

Menczer: Ez önlejáratás

Menczer Tamás világosan fogalmazott:

És utána Magyar Péter azt mondja, hogy mi lejárattuk Forsthoffer Ágnest. Hát nem, hát ő járatta le saját magát, meg a pártot. Ez tényleg óriási.”

A Tisza Párt gyengesége egyre nyilvánvalóbb

A kormánypárti politikus szerint a történtek jól mutatják, hogy a Tisza Párt vezetése rendezetlen, az alelnök bizonytalansága pedig saját táborukban is hitelességi problémákat okozhat. Menczer üzenete világos: nem a Fidesz járatja le az ellenfeleket, hanem azok saját magukat.