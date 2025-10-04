Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Putyin az európai drónhisztéria kapcsán

Magyar Péter

„Ez tényleg óriási” – Forsthoffer Ágnes bizonytalanságán nevet az internet

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer Tamás újabb videórészletet osztott meg, amelyben a Harcosok Órája című műsor beszélgetéséből láthatunk részleteket. A téma Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke volt, aki maga sem tudja, lesz-e körzete vagy indul-e a választáson. Menczer szerint mindez nem lejáratás, hanem önlejáratás, ami „tényleg óriási”.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterHarcosok ÓrájaForsthoffer ÁgnesMenczer Tamás

A Fidesz politikusa, Menczer Tamás újabb bejegyzést tett közzé közösségi oldalán, amelyben egy rövid részletet mutatott meg a Harcosok Órája című műsorból. A beszélgetés középpontjában a Tisza Párt alelnöke, Forsthoffer Ágnes állt.

Menczer
Menczer Tamás. Fotó: Magyar Nemzet

Forsthoffer Ágnes bizonytalansága

A politikusnő a műsorban maga vallotta be, hogy fogalma sincs, indul-e a választáson, illetve lesz-e egyáltalán körzete. Ez a nyilatkozat sokak szerint a Tisza Párt felkészületlenségét és komolytalanságát mutatja.

Menczer: Ez önlejáratás

Menczer Tamás világosan fogalmazott:

És utána Magyar Péter azt mondja, hogy mi lejárattuk Forsthoffer Ágnest. Hát nem, hát ő járatta le saját magát, meg a pártot. Ez tényleg óriási.”

A Tisza Párt gyengesége egyre nyilvánvalóbb

A kormánypárti politikus szerint a történtek jól mutatják, hogy a Tisza Párt vezetése rendezetlen, az alelnök bizonytalansága pedig saját táborukban is hitelességi problémákat okozhat. Menczer üzenete világos: nem a Fidesz járatja le az ellenfeleket, hanem azok saját magukat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!