Ezért hallgathat a Tisza: elvenné a 13. havi nyugdíjat, és Ukrajnába küldené a pénzt

Hiába szeretné Brüsszel és a Tisza Párt is megszüntetni a 13. havi nyugdíjat, nem enged a nyomásnak a kormány, inkább elkezdi felépíteni a 14. havi nyugdíjat – erről beszélt az Origo podcastműsora, a Számháború legújabb adásában Szalai Piroska. A miniszterelnöki főtanácsadó szerint a magyar nyugdíjrendszer egészséges, ezért kérdéses, hogy a nyugdíjkasszába befolyó összeget mire akarja fordítaná a Tisza Párt, esetleg Ukrajnába akarja-e küldeni Brüsszel kérésének megfelelően.

Minden alkalommal elmondjuk, a magyar nyugdíjrendszer igenis fenntartható, nem igaz, amit Brüsszel állít – ezt mondta Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a Számháború legújabb adásában. Az Origo két hetente megjelenő műsorában ezúttal a nyugdíjakról beszélgettünk, aminek különös aktualitását az Európai Bizottság szolgálta. A brüsszeli testület ugyanis nyugdíjreformhoz kötné a következő uniós ciklus kifizetéseit, hogy enyhítse az idősödő társadalmak tagállamokra nehezedő nyomását. Így csak az uniós tagok csak akkor juthatnának teljes mértékben a forrásokhoz, ha megerősítik nyugdíjrendszereiket.

A brüsszeliek szemét régóta szúrja a magyar nyugdíjrendszer. Tavaly év végén már egyszer felszólította Magyarországot az uniós testület, hogy emelje a nyugdíjkorhatárt, szigorítson a Nők40 programon, illetve a 13. havi nyugdíjt is korlátozza. A kormány azonban dacol minden ilyen törekvéssel, sőt, épp most tervezi felépíteni a 14. havi nyugdíjat, amiről Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, „gőzerővel dolgozik rajta a kormány”.

Nem tervezzük ezeket az ajánlásokat végrehajtani, rosszul számolnak – szögezte le Szalai Piroska a brüsszeli tervekről, hozzátette, hogy a magyar nyugdíjrendszer fenntartható, mivel ma 1 millióval többen dolgoznak, mint 15 éve, másrészt a reálkeresetek is folyamatosan emelkednek. Emlékeztetett rá, hogy 2010 óta minden évben az inflációval megegyező mértékű emelést kapnak a nyugdíjasok, emiatt nem volt olyan évünk, még a legmagasabb infláció idején sem, amikor a nyugdíj emelése az inflációt nem követte volna.

Szintén a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága mellett szól, hogy Magyarországon nem várható az a megugrás az öregségi nyugdíjasok számában, mint Nyugat-Európa számos országában, ahol csak most jutottak el oda, hogy a 80-as években kibővülő női foglalkoztatás hatására egyre többen érik el a nyugdíjkorhatárt. Ez folyamat ugyanakkor hazánkban már az 50-es években lejátszódott.

„Ezért nem a magyar nyugdíjrendszere fenntarthatatlan, hanem más európai országoké. Akkor miért nekünk kellene a nyugdíjakban megszorító intézkedéseket tenni? – tette fel a kérdést, majd rögtön hozzátette, hogy

a magyar nyugdíjrendszer „egészséges és jól érzi magát”.

Szalai Piroska beszélt a Tisza Párt terveiről is, amelyek kísérteties hasonlóságot mutatnak a brüsszeli elképzelésekkel. Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke, aki újabban a Tisza Párt körül tűnt fel szakértőként, nemrégiben azt mondta, semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak, ő mindig 12 havi járulékot fizetett. Petsching Mária Zita baloldali közgazdász pedig a Nők40 programot támadta.

„A nyugdíjkasszába befolyó összegekkel nincs gond. Hogy ők a magyar nyugdíjasokra akarják költeni vagy esetleg Ukrajnába, vagy ki tudja hova, azt én nem tudom megmondani”

– fogalmazott a főtanácsadó, aki nagyon úgy érzi, hogy ezen kijelentések mögött olyan indok van, amit most tényleg nem mondanak el.