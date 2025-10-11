Sem katonát, sem pénzt, sem fegyvert: Brüsszel háborús terve ellen indított aláírásgyűjtést a Fidesz

Orbán Viktor miniszterelnök Pesterzsébeten, a Tátra téri piacon elmondta, hogy azért indították az aláírásgyűjtést, mert van egy közvetlen veszély, amellyel szemben Magyarországnak egységet és erőt kell mutatnia.

Világosan meg kell mondani: se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk az ukrajnai háborúba, ez nem Magyarország érdeke, nem hazánk háborúja, Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Pesterzsébeten, a Tátra téri piacon (Fotó: Facebook)

Orbán Viktor: Se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk az ukrajnai háborúba, ez nem Magyarország háborúja!

Van egy közvetlen veszély, amivel szemben Magyarországnak egységet és erőt kell mutatnia, ez pedig úgy hangzik, hogy Európa elkészítette a saját háborús tervét. Ott voltam a legutóbbi európai uniós csúcson, ahol ezt bejelentették, hogy van egy háborús terve Európának, mely háborús tervnek az a lényege, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen, az ukránoknak odaadjuk az összes szükséges eszközt és pénzt, és a frontvonalon győzni fogunk. És az európai gazdaságot pedig alárendeljük ennek a tervnek. Ez a veszély, amivel szembe kell néznünk!

– mondta Orbán Viktor, majd hozzátette:

„Egy dolog biztos, a magyarok a háborún nem tudnak nyerni. Ezért hiába akar az EU háborúba vinni bennünket, nekünk nem szabad menni. Ha hadigazdaságra állítják át az európai gazdaságot, az azt jelenti, hogy elviszik tőlünk a pénzt. És ezért minden olyan párt, amelyet Magyarországon Brüsszelt támogatva maga Brüsszel hozott létre. A Tisza Párt lett a brüsszeli projekt, azt onnan csinálták meg. Szóval minden ilyen szervezet, amely Brüsszel mellett áll, valójában elvinné a magyarok pénzét Brüsszelbe, onnan pedig Ukrajnába. Ezért akarnak adót emelni, akármit is mondanak. Világosan meg kell mondani, se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk ebbe a háborúba. Ez nem Magyarország érdeke, ez nem Magyarország háborúja, ezeket most így kell mondani” – mondta a kormányfő a piacon az aláírásgyűjtés miatt összegyűlt hatalmas tömeg előtt.

Orbán Viktor kiemelte: a Tisza Párt egy brüsszeli projekt, és minden szervezet, ami Brüsszel mellett áll, elveszi a magyarok pénzét Brüsszelben, onnan pedig Ukrajnába küldi.

Ezért akarnak adót emelni, az adóemelés már egy lépés az európai gazdaság háborús átalakítása irányába!

– hangsúlyozta a kormányfő.