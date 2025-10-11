Hírlevél

Rendkívüli

Félelmetes gyorsasággal terjed a veszélyes vírus, súlyos a helyzet

Orbán Viktor

Sem katonát, sem pénzt, sem fegyvert: Brüsszel háborús terve ellen indított aláírásgyűjtést a Fidesz

Orbán Viktor szombaton közölte, hogy pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét, amely szerint Európa fizet, az ukránok harcolnak, „Oroszország pedig majd kimerül”. Ezzel a tervvel szemben újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Orbán Viktor miniszterelnök Pesterzsébeten, a Tátra téri piacon elmondta, hogy azért indították az aláírásgyűjtést, mert van egy közvetlen veszély, amellyel szemben Magyarországnak egységet és erőt kell mutatnia.

Orbán Viktor miniszterelnök hatalmas tömeg előtt írta alá a Fidesz által Brüsszel háborús tervei ellen elindított aláírásgyűjtő ívet.
Világosan meg kell mondani: se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk az ukrajnai háborúba, ez nem Magyarország érdeke, nem hazánk háborúja, Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Pesterzsébeten, a Tátra téri piacon (Fotó: Facebook)

Orbán Viktor: Se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk az ukrajnai háborúba, ez nem Magyarország háborúja!

Van egy közvetlen veszély, amivel szemben Magyarországnak egységet és erőt kell mutatnia, ez pedig úgy hangzik, hogy Európa elkészítette a saját háborús tervét. Ott voltam a legutóbbi európai uniós csúcson, ahol ezt bejelentették, hogy van egy háborús terve Európának, mely háborús tervnek az a lényege, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen, az ukránoknak odaadjuk az összes szükséges eszközt és pénzt, és a frontvonalon győzni fogunk. És az európai gazdaságot pedig alárendeljük ennek a tervnek. Ez a veszély, amivel szembe kell néznünk!

– mondta Orbán Viktor, majd hozzátette:

„Egy dolog biztos, a magyarok a háborún nem tudnak nyerni. Ezért hiába akar az EU háborúba vinni bennünket, nekünk nem szabad menni. Ha hadigazdaságra állítják át az európai gazdaságot, az azt jelenti, hogy elviszik tőlünk a pénzt. És ezért minden olyan párt, amelyet Magyarországon Brüsszelt támogatva maga Brüsszel hozott létre. A Tisza Párt lett a brüsszeli projekt, azt onnan csinálták meg. Szóval minden ilyen szervezet, amely Brüsszel mellett áll, valójában elvinné a magyarok pénzét Brüsszelbe, onnan pedig Ukrajnába. Ezért akarnak adót emelni, akármit is mondanak. Világosan meg kell mondani, se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk ebbe a háborúba. Ez nem Magyarország érdeke, ez nem Magyarország háborúja, ezeket most így kell mondani” – mondta a kormányfő a piacon az aláírásgyűjtés miatt összegyűlt hatalmas tömeg előtt.

Orbán Viktor kiemelte: a Tisza Párt egy brüsszeli projekt, és minden szervezet, ami Brüsszel mellett áll, elveszi a magyarok pénzét Brüsszelben, onnan pedig Ukrajnába küldi.

Ezért akarnak adót emelni, az adóemelés már egy lépés az európai gazdaság háborús átalakítása irányába!

– hangsúlyozta a kormányfő.

Ahogyan azt korábban lapunk is megírta, Orbán Viktor szombaton Facebook-bejegyzésben közölte, hogy pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét, amely szerint Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül. Ezzel a tervvel szemben „újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen" - írta a miniszterelnök.

Magyar Péter hallucinál vagy csak hazudik?

Orbán Viktor: Hadjáratot indítottak hazánk ellen

A miniszterelnök azt is elmondta, Dániában világossá tette, hogy ebből Magyarország nem kér, ezért hadjáratot indítottak hazánk ellen, amiben a fegyvertár széles:

  • kémvádak,
  • álhír-botrányok,
  • és jogi ügyeskedés

– sorolta, majd hangsúlyozta:

„Megindultak ellenünk Brüsszelben, és megindították a hazai helytartóikat is. Ezt nem nézhetjük tétlenül! Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen.”

A kormányfő jelezte, hogy ott lesznek minden városban és minden faluban, mert

most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!

A honvédelmi miniszter egy Facebook-bejegyzésben arról beszélt, hogy külső erőknek az a céljuk, hogy Magyarország is beszálljon a háborúba, ehhez pedig kormányt kell váltaniuk. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint külföldi és hazai szereplők – köztük szerinte a Tisza Párt és a DK – a háborúpárti politika felé tolják az országot, ami szerinte komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

Mondjunk nemet a háborús tervekre!

 

