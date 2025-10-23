Hírlevél

Itt van Szoboszlai Dominik BL-ben lőtt bombagólja – videó

Ruszin-Szendi Romulusz

Felháborodást váltott ki Ruszin-Szendi Romulusz kijelentése az 1956-os forradalmárokról

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter katonai tanácsadója egy lakossági fórumon gyalázó kijelentést tett az 1956-os forradalom hősi halottairól, amivel széles körű felháborodást váltott ki.
Ruszin-Szendi RomuluszTiszaMagyar Péter

Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség korábbi parancsnoka és a Tisza Párt katonai tanácsadója a napokban tartott lakossági fórumán sértő kijelentést tett az 1956-os forradalom hősi halottaira. A Tűzfalcsoport beszámolója szerint Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy az oroszok a forradalmárokon „úgy mentek át, mint majonézes tej a kutyán”.

Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz
Fotó: Szabó Gábor/Origo

A kijelentés közfelháborodást váltott ki, sokan úgy vélik, ezzel meggyalázta az 1956-os hősök emlékét, akik életüket adták Magyarország szabadságáért. Ruszin-Szendi 2025 februárja óta Magyar Péter katonai és védelempolitikai tanácsadójaként vesz részt a Tisza Párt rendezvényein, ahol rendszeresen nyilvánosan szerepel.


 

 

