Felháborodást váltott ki Ruszin-Szendi Romulusz kijelentése az 1956-os forradalmárokról

Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter katonai tanácsadója egy lakossági fórumon gyalázó kijelentést tett az 1956-os forradalom hősi halottairól, amivel széles körű felháborodást váltott ki.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség korábbi parancsnoka és a Tisza Párt katonai tanácsadója a napokban tartott lakossági fórumán sértő kijelentést tett az 1956-os forradalom hősi halottaira. A Tűzfalcsoport beszámolója szerint Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy az oroszok a forradalmárokon „úgy mentek át, mint majonézes tej a kutyán”.
A kijelentés közfelháborodást váltott ki, sokan úgy vélik, ezzel meggyalázta az 1956-os hősök emlékét, akik életüket adták Magyarország szabadságáért. Ruszin-Szendi 2025 februárja óta Magyar Péter katonai és védelempolitikai tanácsadójaként vesz részt a Tisza Párt rendezvényein, ahol rendszeresen nyilvánosan szerepel.
