Felháborodást váltott ki Ruszin-Szendi Romulusz kijelentése az 1956-os forradalmárokról

Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség korábbi parancsnoka és a Tisza Párt katonai tanácsadója a napokban tartott lakossági fórumán sértő kijelentést tett az 1956-os forradalom hősi halottaira. A Tűzfalcsoport beszámolója szerint Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy az oroszok a forradalmárokon „úgy mentek át, mint majonézes tej a kutyán”.

Ruszin-Szendi Romulusz

Fotó: Szabó Gábor/Origo

A kijelentés közfelháborodást váltott ki, sokan úgy vélik, ezzel meggyalázta az 1956-os hősök emlékét, akik életüket adták Magyarország szabadságáért. Ruszin-Szendi 2025 februárja óta Magyar Péter katonai és védelempolitikai tanácsadójaként vesz részt a Tisza Párt rendezvényein, ahol rendszeresen nyilvánosan szerepel.



