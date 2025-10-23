Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Látta?

Itt van Szoboszlai Dominik BL-ben lőtt bombagólja – videó

nemzeti lobogó

Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt – szenzációs képek

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Katonai tiszteletadással, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján, csütörtök reggel Budapesten, az Országház előtti Kossuth Lajos téren.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nemzeti lobogóOrszágházKossuth Lajos tér1956-os forradalom

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján, csütörtök reggel Budapesten, az Országház előtti Kossuth Lajos téren.

Zászlófelvonás, nemzeti lobogó
Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt
Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf 

A zászlót a Himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a 32. testőr ezred.

A nemzeti lobogó felvonása tiszteletadás a forradalom emlékére

Az ünnepségen katonai és állami szervezetek képviselői is jelen voltak.

ünnepélyeszászlófelvonásaKossuthLajostéren, 2025.október23., október 23., október23., ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren,
ünnepélyeszászlófelvonásaKossuthLajostéren, 2025.október23., október 23., október23., ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren,
ünnepélyeszászlófelvonásaKossuthLajostéren, 2025.október23., október 23., október23., ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren,
ünnepélyeszászlófelvonásaKossuthLajostéren, 2025.október23., október 23., október23., ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren,
ünnepélyeszászlófelvonásaKossuthLajostéren, 2025.október23., október 23., október23., ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren,
ünnepélyeszászlófelvonásaKossuthLajostéren, 2025.október23., október 23., október23., ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren,
ünnepélyeszászlófelvonásaKossuthLajostéren, 2025.október23., október 23., október23., ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren,
ünnepélyeszászlófelvonásaKossuthLajostéren, 2025.október23., október 23., október23., ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren,
ünnepélyeszászlófelvonásaKossuthLajostéren, 2025.október23., október 23., október23., ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren,
ünnepélyeszászlófelvonásaKossuthLajostéren, 2025.október23., október 23., október23., ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren,
ünnepélyeszászlófelvonásaKossuthLajostéren, 2025.október23., október 23., október23., ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren,
ünnepélyeszászlófelvonásaKossuthLajostéren, 2025.október23., október 23., október23., ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren,
ünnepélyeszászlófelvonásaKossuthLajostéren, 2025.október23., október 23., október23., ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren,
ünnepélyeszászlófelvonásaKossuthLajostéren, 2025.október23., október 23., október23., ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren,
ünnepélyeszászlófelvonásaKossuthLajostéren, 2025.október23., október 23., október23., ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren,
ünnepélyeszászlófelvonásaKossuthLajostéren, 2025.október23., október 23., október23., ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren,
ünnepélyeszászlófelvonásaKossuthLajostéren, 2025.október23., október 23., október23., ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren,
ünnepélyeszászlófelvonásaKossuthLajostéren, 2025.október23., október 23., október23., ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren,
ünnepélyeszászlófelvonásaKossuthLajostéren, 2025.október23., október 23., október23., ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren,
ünnepélyeszászlófelvonásaKossuthLajostéren, 2025.október23., október 23., október23., ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren,
ünnepélyeszászlófelvonásaKossuthLajostéren, 2025.október23., október 23., október23., ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren,
Galéria: Ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren
1/21
Ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren

Magyarországon 1956 októberében békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen.

Az Országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!