Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt – szenzációs képek

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján, csütörtök reggel Budapesten, az Országház előtti Kossuth Lajos téren.

Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt

Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A zászlót a Himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a 32. testőr ezred.

A nemzeti lobogó felvonása tiszteletadás a forradalom emlékére

Az ünnepségen katonai és állami szervezetek képviselői is jelen voltak.