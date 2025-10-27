Sosem látott fejlesztések kezdődnek Ferihegyen, de az RTL-t nem ez érdekelte!

Kötöttünk egy megállapodást a Nemzetgazdasági Minisztériummal, Nagy Márton miniszter úrral, és ez abból áll, hogy

a reptér és Budapest vasúti összeköttetését egy koncesszióval megoldjuk. 27 km vasutat építünk 1 milliárd euróért, és nekem pedig az a dolgom, hogy az Üllői út és a repülőtér között megépítsem az új hatsávos autóutat a mostani nyomvonal teljes átalakításával

– mondta Lázár János, majd hozzátette:

Erre azért is van szükség, mert a magyar állam megvásárolta a repteret, és azért vettük meg, mert nagyon jól járt vele minden adófizető, megérte, profitál, még több utas lesz, és ezeket ki kell szolgálni vasúton és közúton is, amikor jönnek és mennek. Meg fogjuk csinálni, 2,5 milliárd eurót fogunk a reptérre, a vasút- és az útfejlesztésre összesen költeni. Ez ezermilliárd forint

– hangsúlyozta az építési és közlekedési miniszter.

De vajon hogyan jött ehhez a nagyszabású reptéri fejlesztés bejelentésének témájához az RTL-nél dolgozó nők aránya?

„És mit gondol a vertikális különbségekről, hogy például a kormányban vagy az országgyűlésben is sokkal kevesebb a nő, mint a férfi?” – kérdezte a balliberális RTL riportere teljesen érthetetlenül a reptéri fejlesztésekkel kapcsolatban megtartott sajtótájékoztatón.

Vagy az RTL vezetésében? Ezt meg kell kérdezni azoktól az RTL-esektől, akik nők, nőknek látszanak vagy nőknek vallják magukat – válaszolta frappánsan az RTL riporterének Lázár János.