Nocsak! Már a balliberális kutatók szerint is többen számítanak a Fidesz győzelmére!

Nocsak! Már a balliberó kutatók szerint is többen számítanak a Fidesz győzelmére! – írta Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette:

Azt mondják, hogy június óta fordult a kocka. Ez lett abból, hogy „a Tisza Párt 200 százalékkal vezet”… Kellemetlen. Mekkora lehet az előnyünk, ha már ennyit bevallanak belőle?!

Megnyertük a nyarat, most a Békemenettel az őszt is megnyerjük. Aztán jön a tél, a tavasz és a választás. Csak a Fidesz!

– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.