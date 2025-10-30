A valaha volt legnagyobb Békemenet után indul a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárása – írta Szentkirályi Alexandra a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette:

Most az ország különböző pontjain háborúellenes gyűléseket szervezünk, ahol a hazájukért tenni akaró, békeszerető polgárok személyesen is kapcsolódhatnak, és megismerhetik a DPK-k sokszínű világát. Gyertek, nézzetek körbe, beszélgessünk és álljunk ki közösen Magyarországért!

Felkészül Győr-Moson-Sopron vármegye! November 15., írjátok be a naptárba és jelentkezzetek! Aki békét akar, velünk tart! – zárta bejegyzését a Fidesz budapesti vezetője.