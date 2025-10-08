A Fidesz a nyári nagy menetelés után megnyerte a szeptembert is

Mivel az adóemelések ügye elkezdett fokozatosan „ráégni” Magyar Péterékre, az őket támogató politikai és médiagépezet egy totálisan alaptalan rágalomhadjárattal próbálta meg újra átvenni a napirend uralását. A baloldal által oly sokat emlegetett tényfeltárás azonban minden részletében cáfolta a rendszerváltoztatás óta sose látott destabilizációs kísérlet hírhamisítását - írják az Alapjogokért Központ elemzésében.

Magyar Péter (b), a Tisza Párt elnöke és Tarr Zoltán, a párt alelnöke (Fotó: MTI)

A szeptembert tehát a Fidesz-KDNP nyerte meg, az ukrajnai háború miatt a sorkötelezettség visszaállításáról, vagy az ukrán háttérrel fejlesztett applikáció adatszivárgásáról szóló hírek alapján pedig a Tisza Párt további mélyrepülése várható októberben

– derül ki az elemzésből.

Kevesebb mint 200 nap van hátra a jövő évi parlamenti választások első lehetséges időpontjáig, és bár a hivatalos kampányidőszak még nem kezdődött el, így is számtalan, a választók szempontjából kiemelt esemény történt szeptember hónapban. A kampányhajrá előtti hetedik hónap eseményei sem a Tisza Párt malmára hajtották a vizet – írták.

Szeptemberben nehéz helyzetből indított a Tisza

Az Alapjogokért Központ azt vizsgálta, miként alakult a pártok, politikai szereplők versenye, a politikai küzdőtér szereplői hogyan teljesítettek szeptemberben, és milyen pozícióból várhatják az országgyűlési választásig még hátralévő fél évet. Az elemzés szerint a jobboldal már szeptember első napján megszilárdította pozícióját, ugyanis elindult a kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelt nyújtó új lakásvásárlási támogatás, az Otthon Start Program, amely amellett, hogy az albérletárak emelkedésében is fordulatot hozott, továbbra is töretlen népszerűségnek örvend.

A Tisza Párt ezzel szemben

a nyár végén nyilvánosságra került adóemelési tervek, valamint Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botrányának ügyében kísérelt meg napról napra kínosabb magyarázatokkal előállni

– hangsúlyozták.