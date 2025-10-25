Fidesz-szimpatizánst fenyegettek halállal – Hankó Balázs: „Ebből elég volt!”

Zoltán, veresi lakos évek óta kiáll a béke és Békemenet mellett. Október 23-án a veresegyházi Fidesz képviseletében a „Veresegyház veletek van" táblával vett részt rajta, jelezve, hogy Veresegyház jelentős része a béke pártján áll- írta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter magánemberként, mind a választókerület elnökeként határozottan kiáll a megfenyegetett mellett

Fotó: Polyák Attila - Origo

Zoltán posztját a Veresegyházi Hírmondó Facebook-csoportba is beosztották, ezt követően beírták az ő és felesége nevét a csoportba, majd péntek este, 22:41-kor Zoltán személyes Facebook-fiókjába névvel és hanggal ellátott halálos fenyegetést küldött K. úr. A videón látható fenyegetés tartalma minden határon túlmegy, életellenes, durva fizikai erőszakot vetít előre:

„Kedves Zoltán!

K...a gyorsan szeretném magát megkérni arra, hogy ne találkozzunk személyesen, illetve arra, hogy a fényképét, hogy a Veresegyháziak ezzel mocskos, szájba...zott t...s Fidesszel vannak. Jó lenne, hogyha az én nevembe nem raknak ki ilyeneket, mert a személyiségi jogaimat sérti. Több ezer követővel rendelkezem, és megtagadom ezt a hozzáállást, hogy egy f...pó, b...s, t...s, k...g, majomsz...ú ember, mint amilyen te vagy, eddig magáztalak, te f...pó g...i. Az én nevemben ne nyilatkozzál Fidesz mellett, mert széttaposom az arcodat te b...s k...g, ha Veresegyházon összefutunk. Úgyhogy k...a gyorsan a közeljövőben változtassál ezen, mert szétba...om a fejedet a tábláddal, érted? B...s k...g!

Az ilyen szintű erőszak teljes mértékben megengedhetetlen, elfogadhatatlan. Következménye lesz!

Mind magánemberként, mind a választókerület elnökeként határozottan kiállok Zoltán és felesége mellett. A közösségeink biztonságából nem engedünk, feljelentést teszünk a rendőrségen, és minden további szükséges jogi lépést is megteszünk, a hatóságok mielőbbi intézkedését kérjük.

Felszólítjuk azokat a politikai szereplőket és pártokat, akik tudatosan hergelik az indulatokat, mérgezik a közéletet, hogy nézzenek szembe a gyűlöletkeltés következményeivel, és fékezzék meg az erőszakot!

Senkit sem érhet halálos fenyegetés csupán azért, mert más véleménye van a békéről és a háborúról, a Fideszről és az ellenzékről!